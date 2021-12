Health Tips: विटामिन की कमी से आप हो सकते हैं इन बीमारियों के शिकार, जानें इनके बारे में

Health Tips: विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। हमारे शरीर को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी-कॉम्प्लेक्स आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। कई बार संतुलित आहार का सेवन न करने से अन्य पोषक तत्वों के साथ शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। कई बीमारियों की वजह विटामिनों की कमी ही होती है, ये हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है।

Health Tips: विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। विटामिन भोजन के वे अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि खाने के रूप में लेना आवश्यक हो। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, बी-कॉम्प्लेक्स आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के हर हिस्से को काम करने के लिए अलग-अलग विटामिन की आवश्यकता होती है। ये विटामिन हमें संतुलित आहार यानी बैलेंस डायट से हासिल होते हैं। लेकिन कई बार संतुलित आहार का सेवन न करने से अन्य पोषक तत्वों के साथ शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। कई बीमारियों की वजह विटामिनों की कमी ही होती है, ये हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में।

Lack of vitamins can lead to the following diseases