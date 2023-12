सर्दीयों में जब ठंडक अधिक बढ़ जाती है तो निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी भी अपने पैर पसारती है। 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में, इस रोग के वायरस तेजी से फैल सकते हैं, जिसे बचाव के लिए सतर्कता बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम निमोनिया के कारण, लक्षण, और इससे बचाव के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा करेंगे। बच्चों को इससे बचाने के लिए विशेषज्ञों की योजना और सावधानियों पर भी हम ध्यान देंगे।

White lung syndrome: China's new mysterious disease, what is the cause?