Health Tips: जानिए रोने से भी मिलते हैं कमाल के फायदे, आंसुओं का निकल जाना होता है अच्छा

Health Tips: केवल हंसना ही नहीं रोना भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रोने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते है। रोना एक आम क्रिया है, जो विभिन्न भावों के कारण उत्पन्न होती है। रोने की वजह से शरीर और दिमाग को फायदे मिलते है। बहुत लोग ये मानते है कि रोने से इंसान कमजोर होता है इसलिए वह चाहकर भी रोते नहीं है। लेकिन साइंस की मानें तो रोने के बहुत सारे फायदे हैं। जितना खुलकर हंसने से सेहत को फायदे मिलते है उतना ही खुलकर रोने से सेहत को फायदे मिलते है। रोने से आंसू बाहर निकलते है, वही रोने से आंखों से जुड़ी कई समस्या दूर हो सकते है। तो आइए जानते है रोने से मिलने वाले फायदे के बारे में

Why crying is beneficial for health