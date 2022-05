Non Stick:नॉन स्टिक के बर्तनों में बनाते हैं खाना तो सेहत को हो सकती हैं ये समस्याएं, जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीके

Non Stick: नॉन स्टिक बर्तनों का यदि आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, वहीं इससे बॉडी में आयरन की कमी भी हो सकती है, इसलिए जानिए कि नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बनाते हैं तो कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखने कि आवश्कता होती है।

Non Stick: आजकल लोग नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं, इसमें खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन वहीं इसकी कोटिंग शरीर को कई प्रकार के नुकसान भी पंहुचा सकती है। इसके इस्तेमाल से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने जैसी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन नामक एक तत्व पाया जाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉन स्टिक के बर्तन में खाना खाने से वहीं शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसलिए जानिए कि यदि आप भी नॉन स्टिक बर्तनों का नुकसान करते हैं तो कौन-कौन सी समस्यायों का सामना आपको करना पड़ सकता है।

why non stick cookware are not safe for health