सर्दियों में किडनी को सुरक्षित रखने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं

सर्दियों में कैसे रखें किडनी को बेहतर : How to keep your kidneys healthy in winter ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहें पानी विषाक्त पदार्थों (Winter diet for healthy kidney) को बाहर निकालने और गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद करता है इसलिए हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। आपको प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। जिनमें अक्सर नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। आपको जब भी थकान या सिरदर्द जैसी समस्या हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

यह भी पढ़ें ऐसे करें बालों के विकास के लिए प्याज रस का उपयोग Winter diet for healthy kidney: मौसमी फलों का उपयोग करें सर्दी में आपको मौसम के अनुसार ही खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इस मौसम में स्वस्थ और सं​तुलित आहार को शामिल करना बेहतर होता है। इसलिए आप मौसमी पत्तेदार साग, जामुन, सेब और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वे आपको ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने के लिए आवश्यक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व प्रदान करते हैं। सर्दी में आपको मौसम के अनुसार ही खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। इस मौसम में स्वस्थ और सं​तुलित आहार को शामिल करना बेहतर होता है। इसलिए आप मौसमी पत्तेदार साग, जामुन, सेब और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वे आपको ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने के लिए आवश्यक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व प्रदान करते हैं।

नमक व चीनी का कम करें सेवन सर्दी के मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए जो आरामदायक हो ऐसे में आपको इस मौसम में नमक और चीनी (Winter diet for healthy kidney) की मात्रा को कम कर देना चाहिए। इसलिए, किडनी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए फ़ाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित सर्दियों का आहार लेना चाहिए। इससे आपके रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है।

प्रतिदिन वर्कआउट करें आपको किडनी (Winter diet for healthy kidney) को बेहतर बनाए रखने के एिल प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट वर्कआउट को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही आपको खाने-पीने का भी ध्यान रखना चाहिए।