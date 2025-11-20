सर्दियों में देर से करते हैं डिनर, हो सकती हैं ये बीमारियां, जानें विंटर में Dinner का परफेक्ट टाइम क्या है?

हमारा शरीर रोशनी और अंधेरे के हिसाब से चलता है। जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, शरीर स्लीप मोड की तैयारी शुरू कर देता है। मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, पाचन प्रक्रिया सुस्त पड़ती है। ऐसे में अगर आप रात 9 से10 बजे खाना खाते हैं, तो खाना सही से नहीं पचता और ब्लड शुगर भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि रात 10 बजे खाने वालों में ब्लड शुगर स्पाइक ज्यादा होता है, फैट बर्निंग कम हो जाती है, और नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है, जबकि वही खाना अगर शाम 6 बजे खाया जाए, तो शरीर उसे बेहतर तरीके से संभाल लेता है।