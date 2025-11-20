Patrika LogoSwitch to English

सर्दियों में देर से करते हैं डिनर, हो सकती हैं ये बीमारियां, जानें विंटर में Dinner का परफेक्ट टाइम क्या है?

Best Dinner Time in Winter : सर्दियों में जल्दी डिनर करने से मेटाबॉलिज्म, नींद और मूड बेहतर होता है। जानें विशेषज्ञ क्यों इस समय पर खाना खाने की सलाह देते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 20, 2025

dinner during winter

dinner during winter (photo- gemini ai)

Best Dinner Time in Winter: यह सर्दियों का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या और शरीर की प्राकृतिक लय में भी बदलाव लेकर आता है। जैसे-जैसे दिन छोटे होने लगते हैं और अंधेरा जल्दी होने लगता है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी सर्कैडियन रिदम धीमी होने लगती है। इसी वजह से सर्दियों में देर से खाना शरीर पर ज्यादा बोझ डालता है। यही कारण है कि उभरते शोध अब बता रहे हैं। डिनर का सही समय आपकी सेहत, मूड, मेटाबॉलिज्म और नींद को काफी हद तक सुधार सकता है।

सर्दियों में डिनर जल्दी क्यों करना चाहिए?

हमारा शरीर रोशनी और अंधेरे के हिसाब से चलता है। जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, शरीर स्लीप मोड की तैयारी शुरू कर देता है। मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, पाचन प्रक्रिया सुस्त पड़ती है। ऐसे में अगर आप रात 9 से10 बजे खाना खाते हैं, तो खाना सही से नहीं पचता और ब्लड शुगर भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि रात 10 बजे खाने वालों में ब्लड शुगर स्पाइक ज्यादा होता है, फैट बर्निंग कम हो जाती है, और नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है, जबकि वही खाना अगर शाम 6 बजे खाया जाए, तो शरीर उसे बेहतर तरीके से संभाल लेता है।

सही समय क्या है?

विशेषज्ञों की मानें तो डिनर 5:30 pm से 7 pm के बीच करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपकी दिनचर्या देर से सोने की है, तब भी कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें। इससे पाचन को समय मिलता है और नींद बेहतर आती है।

सर्दियों का असर मूड और खाने की आदतों पर

सर्दियों में कम धूप मिलने से मूड डाउन होना, थकान रहना और लेट-नाइट स्नैकिंग बढ़ जाना बहुत आम है। कई लोगों को शाम को भूख कम लगती है और फिर वे रात देर से भारी खाना खा लेते हैं। लेकिन यही आदत नींद बिगाड़ती है और मेटाबॉलिक समस्याओं को बढ़ा सकती है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, वजन बढ़ना, हाई ब्लड शुगर, खराब कोलेस्ट्रॉल

कैसे बनाएं सही रूटीन?

सुबह और दोपहर के खाने को थोड़ा भारी और पौष्टिक रखें। शाम का खाना हल्का, जल्दी और आसानी से पचने वाला रखें। खाने का समय रोज लगभग एक जैसा रखें। अगर आप एथलीट हैं या देर शाम व्यायाम करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा देर से खाना ठीक हो सकता है। लेकिन यदि आप दिनभर कम एक्टिव रहते हैं, तो देर से खाना बिल्कुल भी सही नहीं।

Benefits of Early dinner

सर्दियों में देर से करते हैं डिनर, हो सकती हैं ये बीमारियां, जानें विंटर में Dinner का परफेक्ट टाइम क्या है?

स्वास्थ्य

