13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Wired Bra and Cancer Risk: रात को ब्रा पहनकर सोना बन सकता है कैंसर की वजह? जानिए क्या है सच

Wired Bra and Cancer Risk: क्या वायर्ड ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है? जानें डॉक्टर और रिसर्च क्या कहते हैं, साथ ही सही ब्रा पहनने के टिप्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 13, 2026

Wired Bra and Cancer Risk

Wired Bra and Cancer Risk (photo- freepik)

Wired Bra and Cancer Risk: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को रात में ब्रा पहनकर नहीं सोना चाहिए, खासकर वायर्ड (wired) ब्रा। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे ब्रेस्ट कैंसर से भी जोड़ रहे हैं। ऐसे में कई महिलाएं कन्फ्यूज हो जाती हैं कि आखिर सच क्या है और क्या नहीं।

रात में ब्रा पहनना क्यों असहज हो सकता है?

डॉ. तरंग कृष्णा ने वायर्ड ब्रा (Wired Bra) और कैंसर के खतरे के बीच चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक, सोते समय शरीर को आराम देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइट या वायर्ड ब्रा पहनकर सोती हैं, तो इससे शरीर पर दबाव पड़ता है। कई बार सुबह ब्रा उतारने के बाद स्किन पर गहरी लाइन दिखती है, जो बताती है कि ब्रा बहुत टाइट थी। इस तरह का लगातार दबाव स्किन पर constant irritation यानी हल्की-फुल्की चुभन और जलन पैदा कर सकता है, जिससे असहजता बढ़ती है।

वायर्ड ब्रा के क्या है नुकसान

वायर्ड ब्रा में नीचे की तरफ सख्त तार होता है, जो लंबे समय तक पहनने पर स्किन को चुभ सकता है। अगर आप पूरे दिन और फिर रात में भी इसे पहनती हैं, तो इससे जलन बढ़ सकता है। हालांकि, यह असहजता जरूर देता है, लेकिन इसे सीधे किसी गंभीर बीमारी से जोड़ना सही नहीं है।

क्या ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर होता है?

इस पर National Center for Health Research की रिपोर्ट “Can Wearing a Bra Cause Breast Cancer?” साफ बताती है कि ब्रा पहनने और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। यानी यह कहना कि ब्रा पहनने से कैंसर हो सकता है, पूरी तरह सही नहीं है।

अगर ब्रा पहननी हो तो क्या ध्यान रखें?

  • नॉन-वायर्ड और सॉफ्ट ब्रा पहनें
  • बहुत टाइट ब्रा से बचें
  • रात में सोते समय ब्रा न पहनना ज्यादा आरामदायक रहता है
  • अगर दर्द या निशान बन रहे हों, तो तुरंत बदलाव करें

पुरुषों के लिए भी जरूरी सलाह

जैसे महिलाओं को टाइट ब्रा से बचने की सलाह दी जाती है, वैसे ही पुरुषों को भी बहुत टाइट अंडरवियर पहनकर सोने से बचना चाहिए। इससे स्किन इरिटेशन और असहजता हो सकती है। वायर्ड ब्रा से कैंसर होने का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन लगातार दबाव और irritation से बचना जरूरी है। सही फिट और आरामदायक कपड़े पहनना ही सबसे बेहतर विकल्प है।

ये भी पढ़ें

‘ब्रेस्ट-लिवर कैंसर’ मरीजों को बड़ी राहत, नैनो टेक्नोलॉजी से होगा सफल इलाज
भोपाल
AIIMS Research

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 05:12 pm

Hindi News / Health / Wired Bra and Cancer Risk: रात को ब्रा पहनकर सोना बन सकता है कैंसर की वजह? जानिए क्या है सच

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Covid Virus Spread Mechanism: फेफड़ों से पूरे शरीर तक कैसे पहुंचता है कोरोना? रिसर्च में मिला जवाब

Covid Virus Spread Mechanism
स्वास्थ्य

Sea Buckthorn Juice for Heart Attack : सच में ये जूस हार्ट अटैक से बचा सकता है? 3 डॉक्टर्स से समझिए सीबकथॉर्न के दावे का पूरा सच

Sea Buckthorn Juice claims on social media, 3 doctors explain about Sea Buckthorn benefits in Hindi, Sea Buckthorn Juice Fact Check,
लाइफस्टाइल

भूरा, हरा या काला? पोटी का रंग बदलना हो सकता है बीमारी का संकेत, डॉक्टर ने बताया कैसे पहचानें

Gut Health Tips
स्वास्थ्य

Joint Pain Treatment: जोड़ों के दर्द की नई दवा, वैज्ञानिकों ने खोजी ऑस्टियोआर्थराइटिस को खत्म करने की नई तकनीक

joint pain treatment
स्वास्थ्य

Cough Syrup Side Effects: नींद आना, सांस में तकलीफ, छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों हैं खतरनाक?

Cough Syrup Side Effects
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.