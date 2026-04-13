Wired Bra and Cancer Risk: रात को ब्रा पहनकर सोना बन सकता है कैंसर की वजह? जानिए क्या है सच

डॉ. तरंग कृष्णा ने वायर्ड ब्रा (Wired Bra) और कैंसर के खतरे के बीच चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक, सोते समय शरीर को आराम देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टाइट या वायर्ड ब्रा पहनकर सोती हैं, तो इससे शरीर पर दबाव पड़ता है। कई बार सुबह ब्रा उतारने के बाद स्किन पर गहरी लाइन दिखती है, जो बताती है कि ब्रा बहुत टाइट थी। इस तरह का लगातार दबाव स्किन पर constant irritation यानी हल्की-फुल्की चुभन और जलन पैदा कर सकता है, जिससे असहजता बढ़ती है।