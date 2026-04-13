Sea Buckthorn Juice for Heart Attack : सच में ये जूस हार्ट अटैक से बचा सकता है? 3 डॉक्टर्स से समझिए सीबकथॉर्न के दावे का पूरा सच

Sea Buckthorn Juice for Heart Attack : सोशल मीडिया पर नारंगी कलर का एक जूस सीबकथॉर्न खूब दिख रहा है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये हार्ट अटैक (Heart Attack) से बचा सकता है। ये दिल के लिए सही है। इसके अलावा भी कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। असल में शार्क टैंक इंडिया में भी इस जूस को बनाने वाले पहुंचे थे। इसके बाद से चर्चा तेज हुई। हम इन दावों का सच निम्नलिखित डॉक्टर्स से जानेंगे-