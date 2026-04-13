Ranveer Allahbadia Girlfriend : ऑन कैमरा गर्लफ्रेंड के साथ धराने पर बोले सच, जानिए कौन है रणवीर की GF?

पिछले साल दिवाली पर जूही के साथ रणवीर का नाम जुड़ा था। हालांकि, तब रिलेशनशिप को लेकर पुष्टि नहीं हुई थी। अब रणवीर ने खुद इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है। जूही एक एक्टर और क्रिएटर हैं। ये लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट्स करती हैं। जूही बोल्ड फैशन के लिए जानी जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट् के अनुसार, वे उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली बताई जाती हैं।