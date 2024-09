Nutrients : यदि आप भी बैठे-बैठे करते हैं काम तो हो जाए सावधान, पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हो आप परेशान

ये पोषक तत्व जो आप में हो सकते हैं कम Nutrients you may be low in ओमेगा-3 फैटी एसिड ओमेगा-3 की कमी से हृदय रोग और सूजन से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाने से व्यक्तियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता मिलती है। वसायुक्त मछलियाँ, जैसे सैल्मन, सार्डिन और ट्राउट, ओमेगा-3 के उत्कृष्ट स्रोत हैं और ये व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में मददगार होते हैं। अलसी के बीज भी ओमेगा-3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जो मस्तिष्क और हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ-साथ सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा, सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल्स भी प्रभावी विकल्प हो सकते हैं।

विटामिन डी विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक स्थिति के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश लोग इसे सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं, उन्हें इसकी कमी का सामना करना पड़ सकता है। हाल के शोधों के अनुसार, लगभग 76% भारतीय विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं। जिन व्यक्तियों में यह कमी होती है, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, थकान या हड्डियों की कमजोरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमारे मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और ऊर्जा प्रणालियों के सही कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह नियमित रक्त शर्करा स्तर को बनाए रखने और हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में भी सहायक होता है। जो लोग सक्रिय जीवनशैली नहीं अपनाते, वे यदि पर्याप्त मात्रा में पत्तेदार हरी सब्जियाँ, मेवे और बीज नहीं खाते हैं, तो उन्हें मैग्नीशियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है।