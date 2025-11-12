World Pneumonia Day 2025: निमोनिया और वायरल फ्लू में अंतर, इसके खतरनाक लक्षणों को पहचानिए

World Pneumonia Day 2025: हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है ताकि लोगों को इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। बदलते मौसम में खांसी-जुकाम और वायरल फ्लू आम हो जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हीं लक्षणों के बीच निमोनिया छिपा होता है, जिसे समय पर पहचानना बेहद जरूरी है। यह संक्रमण फेफड़ों को प्रभावित करता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि वायरल फ्लू और निमोनिया में फर्क क्या है, और किन लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।