Blood Donation Record: पीएम मोदी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, जानिए रक्तदान से जुड़ी पांच बातें

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत की कुल आबादी का केवल 1% हिस्सा ही नियमित रूप से रक्तदान करता है। यदि सिर्फ 2% लोग साल में एक बार रक्तदान करने का संकल्प लें, तो देशभर में रक्त की कमी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। रक्तदान न केवल दूसरों की जान बचाने का काम करता है, बल्कि यह स्वयं रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह उपाय समाज की भलाई का उदाहरण बनता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं