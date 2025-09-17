Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Blood Donation Record: पीएम मोदी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, जानिए रक्तदान से जुड़ी पांच बातें

Blood Donation Record: जानिए रक्तदान से जुड़ी 5 अहम बातें जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन, लोगों की मदद और सुरक्षित तरीके से रक्तदान करने के आसान टिप्स।

भारत

Dimple Yadav

Sep 17, 2025

PM Modi birthday celebration
PM Modi birthday celebration Blood Donation Record (Photo- patrika)

Blood Donation Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में भव्य उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में एक खास पहल की गई, जिसका उद्देश्य एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने इस अवसर पर 7000 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इन कैंपों के माध्यम से एक ही दिन में 3 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने की बड़ी कोशिश की गई। इस मुहिम में केंद्रीय रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खुद रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया।

देश में हर रोज करीब 15,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जबकि सालभर में लगभग 1.2 करोड़ यूनिट रक्त की मांग होती है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध रक्त की मात्रा केवल 90 से 95 लाख यूनिट तक सीमित है। भारत में लगभग 1.5 लाख थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज ऐसे हैं, जो अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाते हैं। इसके अलावा कैंसर, डायलिसिस, हृदय रोग और बड़ी सर्जरी कराने वाले मरीजों को भी पर्याप्त रक्त की आवश्यकता होती है। इसके बिना इन मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पाता।

ये भी पढ़ें

ब्लड डोनेट से पहले क्या खाएं और क्या न खाएं, जानें पूरी जानकारी
स्वास्थ्य
blood donor group

रक्तदान क्यों जरूरी है?

हर साल भारत में लगभग 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से लाखों मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें तत्काल रक्त की जरूरत होती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा रक्त का भंडारण केवल सीमित समय के लिए ही सुरक्षित रहता है, इसलिए निरंतर रक्तदान की आवश्यकता बनी रहती है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत की कुल आबादी का केवल 1% हिस्सा ही नियमित रूप से रक्तदान करता है। यदि सिर्फ 2% लोग साल में एक बार रक्तदान करने का संकल्प लें, तो देशभर में रक्त की कमी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। रक्तदान न केवल दूसरों की जान बचाने का काम करता है, बल्कि यह स्वयं रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। यह उपाय समाज की भलाई का उदाहरण बनता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए जानते हैं

जानिए रक्तदान से जुड़ी 5 अहम बातें

रक्तदान से जीवन की बचत होती है

हर यूनिट रक्त से तीन लोगों की जान बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया, कैंसर, सर्जरी या दुर्घटना के कारण रक्त की आवश्यकता होती है। आपका एक छोटा सा योगदान किसी के लिए बड़ी मदद बन सकता है।

स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है

18 से 65 वर्ष के स्वस्थ व्यक्ति जो वजन कम से कम 45 किलोग्राम हो, रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा रक्तदान से पहले हल्का भोजन और अच्छी हाइड्रेशन जरूरी है।

रक्तदान से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव

नियमित रक्तदान से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, खून में आयरन की संतुलित मात्रा बनी रहती है और मन को भी सुकून मिलता है।

रक्तदान सुरक्षित है

रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। हर बार नए सुई और स्टरलाइज्ड उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बिलकुल नहीं रहता।

समय-समय पर रक्तदान की आवश्यकता बढ़ती है

विशेषकर आपातकालीन स्थिति, त्योहारों या वैश्विक महामारी के समय रक्तदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। समाज में योगदान देकर हम इंसानियत की सेवा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

World Blood Donation Day : समाज में रक्तदान जैसी नेक पहल को आगे बढ़ाएं युवा : डॉ. विवेक शर्मा
जयपुर
World Blood Donation Day Dr. Vivek Sharma said Youth should promote noble initiatives like blood donation in society

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Updated on:

17 Sept 2025 06:31 pm

Published on:

17 Sept 2025 06:11 pm

Hindi News / Health / Blood Donation Record: पीएम मोदी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, जानिए रक्तदान से जुड़ी पांच बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.