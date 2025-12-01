Wrist Numbness Causes: रात में हाथ सुन्न पड़ जाता है, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी, जानें इसके लक्षण और उपाय

Wrist Numbness Causes: रात के समय हाथों का सुन्न पड़ना (Numb Hands) कई लोगों के लिए आम समस्या बन चुका है। खासतौर से महिलाओं में यह शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। हाथ सुन्न पड़ने की वजह सिर्फ चोट या चोटिल होने से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे नर्व डैमेज या न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉ. रिशु गर्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर इस समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।