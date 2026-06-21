Alzheimer’s Prevention: अल्जाइमर में फायदेमंद हो सकता है योग, एम्स अध्ययन में याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के संकेत

Yoga and Alzheimer's Disease: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आई एक नई भारतीय स्टडी ने योग के स्वास्थ्य लाभों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। एम्स (AIIMS) दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि नियमित योग अल्जाइमर रोग (Alzheimer) के शुरुआती चरण के मरीजों में याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शोध के अनुसार योग अवसाद के लक्षण कम करने के साथ आंतों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया के संतुलन को भी सुधार सकता है।