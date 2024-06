15 लाख रुपए किलो तक बिकता है अनोखा युबारी मेलन!, सेहत को देता है करामाती लाभ

The most expensive fruit in the world : दुनिया में कुछ ऐसे फल हैं, जिनके दाम सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा ही एक फल है युबारी मेलन (Yubari Melon) या युबारी खरबूजा।