‘मैंने पूजा का खून कर दिया है’, महिला की 2 शादियां और 3 बच्चे; 5 साल से साथ रह रही लिव-इन पार्टनर की हत्या कर पहुंचा थाने

Boyfriend Kills Live In Partner Hisar: हरियाणा के हिसार से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शिव कॉलोनी (महावीर कॉलोनी) में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही 30 साल की महिला की उसके ही बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बोला कि 'मैंने पूजा का खून कर दिया है।' आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है।