हरियाणा में सब-इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या! घर के बाहर युवकों ने डंडों से पीटा, ईंट और पत्थरों से कुचला

Haryana Crime: हरियाणा के हिसार जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर रमेश कुमार की उनके घर के बाहर ईंटों और लाठियों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों के एक समूह को उत्पात मचाने से रोकने की कोशिश की। लोगों ने उनपर डंडों से पीटा, ईंट और पत्थरों से कुचला। इसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। कुमार के परिवार में दो बेटियाँ और एक बेटा है।
यह घटना गुरुवार आधी रात के आसपास हुई, जब कुछ युवकों ने हिसार के शामलाल ढाणी स्थित कुमार के पड़ोस में हंगामा किया। शोर सुनकर कुमार अपने घर से बाहर आए और उनके द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। शुरुआत में तो वे लोग वहाँ से चले गए।
करीब एक घंटे बाद और लोगों के साथ वापस आ गए, जो कार और बाइक पर सवार होकर आए थे। रमेश कुमार के घर के सामने फिर से गाली-गलौज करने लगे। जब कुमार ने फिर से हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने गालियां दीं और उन पर लाठियों और ईंटों से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
शोर सुनकर कुमार का परिवार घर से बाहर निकला और मदद मांगी, लेकिन हमलावर अपनी कार और दो बाइक छोड़कर भाग चुके थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। 57 वर्षीय कुमार हिसार स्थित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) कार्यालय में तैनात थे और अगले साल जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
इस मामले में पुलिस ने कथित हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उनके वाहन जब्त कर लिए हैं और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि कुमार की डांट-फटकार के बाद हमलावर वहां से चले गए, लेकिन फिर वापस आकर उन पर ईंटों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पांच को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि हमलावर उसी मोहल्ले में रहते थे। पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई एक कार और एक स्कूटर जब्त कर लिया है।
