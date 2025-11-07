हरियाणा में सब-इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या! घर के बाहर युवकों ने डंडों से पीटा, ईंट और पत्थरों से कुचला

Haryana Crime: हरियाणा के हिसार जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर रमेश कुमार की उनके घर के बाहर ईंटों और लाठियों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों के एक समूह को उत्पात मचाने से रोकने की कोशिश की। लोगों ने उनपर डंडों से पीटा, ईंट और पत्थरों से कुचला। इसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। कुमार के परिवार में दो बेटियाँ और एक बेटा है।