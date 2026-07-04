रेवाड़ी में ‘परफेक्ट मर्डर’ का खौफनाक एंड: नहर में मिली लाश, शरीर पर नहीं था कोई निशान; पर एक डिलीटेड कॉल ने खोल दिया पत्नी का राज

Rewari Murder Case: अमूमन जब किसी की लाश नहर में मिले, पास ही उसकी गाड़ी खड़ी हो और शरीर पर चोट का एक भी निशान न हो, तो लोग इसे सिर्फ एक हादसा या डूबने का मामला मान लेते हैं। रेवाड़ी की 21 साल की तन्नु ने भी यही सोचा था। उसने बड़ी चालाकी से अपने पति के 'परफेक्ट मर्डर' की स्क्रिप्ट लिखी थी। उसे यकीन था कि पानी सारे सबूत बहा ले जाएगा और वो अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देगी। लेकिन वो एक मामूली सी बात भूल गई। लाशें भले ही तैरकर पानी के ऊपर आ जाएं, पर गुनाह के राज मोबाइल के डिलीटेड डेटा में ही छिपे रह जाते हैं।