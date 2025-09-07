30 साल पुरानी ये महाफ्लॉप फिल्म, जो मेकर्स के लिए बनी बर्बादी की वजह, अब है यूजर्स की पहली पसंद

'कटथ्रोट आइलैंड' की कहानी खजाने की खोज के पीछे भागते लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को अपने पिता से खजाने का नक्शा मिलता है। साथ ही, फैमिली की दुश्मनी भी देखने को मिलती है। इस कहानी में एडवेंचर और समुद्री रोमांस का भरपूर मसाला है। बता दें कि जब 'कटथ्रोट आइलैंड' रिलीज हुई, तो मेकर्स को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मेकर्स ने इसे बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर का बजट लगाया था, मगर ये 10 मिलियन डॉलर भी नहीं कमा पाई थी।