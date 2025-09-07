Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

30 साल पुरानी ये महाफ्लॉप फिल्म, जो मेकर्स के लिए बनी बर्बादी की वजह, अब है यूजर्स की पहली पसंद

Webseries Biggest Boxoffice Flop: कभी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली और मेकर्स के लिए बर्बादी बनी फिल्म, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। 30 साल पुरानी इस महाफ्लॉप फिल्म को शायद अपने समय में सराहना नहीं मिली, लेकिन अब ओटीटी के दर्शकों ने इसे खोज निकाला है और इसकी कहानी का लुत्फ उठा रहे हैं...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 07, 2025

30 साल पुरानी ये महाफ्लॉप फिल्म, जो मेकर्स के लिए बनी बर्बादी की वजह, अब है यूजर्स की पहली पसंद
कटथ्रोट आइलैंड (फोटो सोर्स: X)

Webseries Biggest Boxoffice Flop: अगर आपको फिल्मों के हिसाब-किताब में दिलचस्पी है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म की कहानी, जिसके महाफ्लॉप होने की गाथा गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है। ये एक विदेशी फिल्म है, जिसे बनाने के बाद मेकर्स की हालत खस्ता हो गई थी। इस फिल्म का नाम है 'कटथ्रोट आइलैंड'।

अब है यूजर्स की पहली पसंद

दरअसल, 'कटथ्रोट आइलैंड' का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे 2012 तक की सबसे बड़ी मनहूस फिल्म माना गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि इस फिल्म को बनाने के बाद मेकर्स को 881 करोड़ रुपये का झटका लगा था। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों को लेकर कई आंकड़े गूगल पर मिलेंगे, लेकिन सबसे महाफ्लॉप की जानकारी गिनीज बुक में भी दर्ज है, जो बताती है कि एक फिल्म है जिसके चलते मेकर्स को भारी-भरकम रकम का नुकसान हुआ था।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री
TV न्यूज
Bigg Boss 19 के घर में आया नया ट्विस्ट, पहले वाइल्ड कार्ड की हुई धमाकेदार एंट्री

ओटीटी प्लेटफॉर्म

मगर हैरानी की बात ये है कि अब 30 साल बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पसंद की जा रही है। 1995 में बनी 'कटथ्रोट आइलैंड' एक एडवेंचर फिल्म है, जिसे रेनी हार्लिन ने डायरेक्ट किया था। इसमें गीना डेविस, मैथ्यू मोडिन, फ्रैंक लैंगेला, मौरी चायकिन से लेकर स्टेन शॉ जैसे सितारे नजर आए थे।

'कटथ्रोट आइलैंड' की कहानी

'कटथ्रोट आइलैंड' की कहानी खजाने की खोज के पीछे भागते लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को अपने पिता से खजाने का नक्शा मिलता है। साथ ही, फैमिली की दुश्मनी भी देखने को मिलती है। इस कहानी में एडवेंचर और समुद्री रोमांस का भरपूर मसाला है। बता दें कि जब 'कटथ्रोट आइलैंड' रिलीज हुई, तो मेकर्स को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मेकर्स ने इसे बनाने के लिए 100 मिलियन डॉलर का बजट लगाया था, मगर ये 10 मिलियन डॉलर भी नहीं कमा पाई थी।

मेकर्स के लिए बनी बर्बादी की वजह

इस भारी नुकसान के चलते 'कटथ्रोट आइलैंड' के स्टूडियो कैरोलको पिक्चर्स को बंद करना पड़ा था। सालों तक मेकर्स कर्ज में डूबे रहे और इस सदमे से उबर नहीं पाए लेकिन अब, 30 साल बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को कुछ दर्शक पसंद कर रहे हैं, जो एक दिलचस्प बात है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Sept 2025 01:01 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / 30 साल पुरानी ये महाफ्लॉप फिल्म, जो मेकर्स के लिए बनी बर्बादी की वजह, अब है यूजर्स की पहली पसंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट