मशहूर गायक Akon की शादी टूटी, वेडिंग एनिवर्सरी से पहले पत्नी ने दिया तलाक

Akon Divorce: एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर एकॉन की पत्नी टोमेका थियम ने तलाक के लिए अर्जी दी है। अपनी 29वीं शादी की सालगिरह से कुछ ही दिन पहले टोमेका ने शादी खत्म करने का फैसला लिया है। पीपुल्स डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तलाक का कारण भी बताया है।
रिपोर्ट के अनुसार, थायम ने आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी है। बता दें एकॉन और टोमेका थियाम की एक 17 साल की बेटी है, जिसका नाम जर्नी है। टोमेका ने कोर्ट से मांग की है कि उनकी बेटी की संयुक्त कानूनी हिरासत (Joint Legal Custody) और पूर्ण शारीरिक हिरासत (Physical Custody) उन्हें दी जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एकॉन को अपनी बेटी से मिलने का पूरा हक मिलना चाहिए।
टोमेका ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें जीवनसाथी के भरण-पोषण (Spousal Support) का अधिकार दिया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया कि एकॉन को किसी भी तरह का वैवाहिक भरण-पोषण नहीं मिलना चाहिए।
52 साल के मशहूर सिंगर एकॉन ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। भारत में वे 2011 में शाहरुख खान की फिल्म ‘रावन’ के सुपरहिट गानों छम्मक छल्लो और क्रिमिनल के जरिए घर-घर में छा गए। लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है; उनका निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहता है।
एकॉन खुलकर बहुविवाह (पॉलीगैमी) में अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। 2022 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके नौ बच्चे हैं और उनकी कई पत्नियां हैं। 2023 में सिंगर अमिरर ने दावा किया कि वह एकॉन की चार पत्नियों में से एक हैं। इस पर एकॉन ने कहा, “बहुविवाह हमारी अफ्रीकी संस्कृति का हिस्सा है। यह हमारे लिए सामान्य है। पश्चिमी देशों के नियम इंसानी स्वभाव को नहीं समझते, लेकिन हमने अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा।”
एकॉन का मानना है कि अफ्रीकी परंपराओं में बहुविवाह कोई नई बात नहीं है। वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और पश्चिमी दुनिया के नियमों को इंसानी प्रकृति के खिलाफ मानते हैं। उनकी यह बेबाकी और जीवनशैली उन्हें हमेशा चर्चा में रखती है।
‘स्मैक दैट’ फेम गायक ने आगे कहा कि वह अपने सभी नौ बच्चों के लिए खड़े हैं और वह अपने बच्चों को जिम्मेदार, समझदार बनाना और अपनी मां की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं।
उन्होंने कहा, “मेरा काम ये सब अतिरिक्त काम करना, ये छुट्टियां और गायन-वादन करना नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए छत और भोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा करने और प्यार जताने का समय है, तो हां, मैं ऐसा जरूर करूंगा। मेरा फेसटाइम फोन इसी काम के लिए है।”
एकॉन ने यह भी कहा कि वह शादी और डेटिंग, दोनों को असली रिश्ता मानते हैं।