मशहूर गायक Akon की शादी टूटी, वेडिंग एनिवर्सरी से पहले पत्नी ने दिया तलाक

एकॉन खुलकर बहुविवाह (पॉलीगैमी) में अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। 2022 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके नौ बच्चे हैं और उनकी कई पत्नियां हैं। 2023 में सिंगर अमिरर ने दावा किया कि वह एकॉन की चार पत्नियों में से एक हैं। इस पर एकॉन ने कहा, “बहुविवाह हमारी अफ्रीकी संस्कृति का हिस्सा है। यह हमारे लिए सामान्य है। पश्चिमी देशों के नियम इंसानी स्वभाव को नहीं समझते, लेकिन हमने अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा।”