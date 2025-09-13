Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

मशहूर गायक Akon की शादी टूटी, वेडिंग एनिवर्सरी से पहले पत्नी ने दिया तलाक

Akon-Tomeka Thiam Divorce: 29वीं शादी की सालगिरह से कुछ ही दिन पहले, दुनिया भर में मशहूर गायक एकॉन की पत्नी टोमेका थियम ने सिंगर से तलाक के लिए अर्जी दी है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 13, 2025

Akon Divorce
फेमस सिंगर एकॉन और टोमेका थियम की प्रतीकात्मक फोटो

Akon Divorce: एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर एकॉन की पत्नी टोमेका थियम ने तलाक के लिए अर्जी दी है। अपनी 29वीं शादी की सालगिरह से कुछ ही दिन पहले टोमेका ने शादी खत्म करने का फैसला लिया है। पीपुल्स डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तलाक का कारण भी बताया है।

अलग होने की वजह

रिपोर्ट के अनुसार, थायम ने आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी है। बता दें एकॉन और टोमेका थियाम की एक 17 साल की बेटी है, जिसका नाम जर्नी है। टोमेका ने कोर्ट से मांग की है कि उनकी बेटी की संयुक्त कानूनी हिरासत (Joint Legal Custody) और पूर्ण शारीरिक हिरासत (Physical Custody) उन्हें दी जाए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एकॉन को अपनी बेटी से मिलने का पूरा हक मिलना चाहिए।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, ‘Saiyaara’ भी इसके सामने पड़ी फीकी
बॉलीवुड
Saiyaara vs Love in Vietnam
फेमस सिंगर एकॉन और टोमेका थियम की फोटो

टोमेका की भरण-पोषण की मांग

टोमेका ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें जीवनसाथी के भरण-पोषण (Spousal Support) का अधिकार दिया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी साफ किया कि एकॉन को किसी भी तरह का वैवाहिक भरण-पोषण नहीं मिलना चाहिए।

बॉलीवुड में छम्मक छल्लो की धूम

52 साल के मशहूर सिंगर एकॉन ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। भारत में वे 2011 में शाहरुख खान की फिल्म ‘रावन’ के सुपरहिट गानों छम्मक छल्लो और क्रिमिनल के जरिए घर-घर में छा गए। लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है; उनका निजी जीवन भी हमेशा सुर्खियों में रहता है।

बहुविवाह और नौ बच्चे

एकॉन खुलकर बहुविवाह (पॉलीगैमी) में अपने विश्वास को जाहिर करते हैं। 2022 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके नौ बच्चे हैं और उनकी कई पत्नियां हैं। 2023 में सिंगर अमिरर ने दावा किया कि वह एकॉन की चार पत्नियों में से एक हैं। इस पर एकॉन ने कहा, “बहुविवाह हमारी अफ्रीकी संस्कृति का हिस्सा है। यह हमारे लिए सामान्य है। पश्चिमी देशों के नियम इंसानी स्वभाव को नहीं समझते, लेकिन हमने अपनी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ा।”

अफ्रीकी संस्कृति का गर्व

एकॉन का मानना है कि अफ्रीकी परंपराओं में बहुविवाह कोई नई बात नहीं है। वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और पश्चिमी दुनिया के नियमों को इंसानी प्रकृति के खिलाफ मानते हैं। उनकी यह बेबाकी और जीवनशैली उन्हें हमेशा चर्चा में रखती है।

‘स्मैक दैट’ फेम गायक ने आगे कहा कि वह अपने सभी नौ बच्चों के लिए खड़े हैं और वह अपने बच्चों को जिम्मेदार, समझदार बनाना और अपनी मां की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं।

उन्होंने कहा, “मेरा काम ये सब अतिरिक्त काम करना, ये छुट्टियां और गायन-वादन करना नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए छत और भोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा करने और प्यार जताने का समय है, तो हां, मैं ऐसा जरूर करूंगा। मेरा फेसटाइम फोन इसी काम के लिए है।”

एकॉन ने यह भी कहा कि वह शादी और डेटिंग, दोनों को असली रिश्ता मानते हैं।

ये भी पढ़ें

गैंगरेप के दावे फर्जी! नशे में थी महिला? आरोपी टीवी एक्टर को मिली जमानत
TV न्यूज
TV Actor Ashish Kapoor Rape Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Sept 2025 02:08 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / मशहूर गायक Akon की शादी टूटी, वेडिंग एनिवर्सरी से पहले पत्नी ने दिया तलाक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.