गैंगरेप के दावे फर्जी! नशे में थी महिला? आरोपी टीवी एक्टर को मिली जमानत

11 अगस्त 2025 को महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने आशीष कपूर, उनके दोस्त, दो अज्ञात पुरुषों और दोस्त की पत्नी पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप लगाया। बाद में उसने बयान बदला और कहा कि सिर्फ आशीष ने दुष्कर्म किया। महिला ने वीडियोग्राफी का दावा भी किया, लेकिन पुलिस को कोई वीडियो नहीं मिला। अब मामला गैंगरेप से रेप के आरोप में बदला गया है। इधर 21 अगस्त को आशीष के दोस्त और उनकी पत्नी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी।