गैंगरेप के दावे फर्जी! नशे में थी महिला? आरोपी टीवी एक्टर को मिली जमानत

Rape Case: रेप केस मामले में मशहूर टीवी एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला का रेप किया है।

नई दिल्ली

Saurabh Mall

Sep 12, 2025

TV Actor Ashish Kapoor Rape Case
टीवी अभिनेता आशीष कपूर और पीड़ित महिला की प्रतीकात्मक फोटो

TV Actor Ashish Kapoor: मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर टीवी अभिनेता आशीष कपूर (Ashish Kapoor) को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप के मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अब कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।

जमानत तो मिल गई लेकिन करना होगा ये काम

रिपोर्ट के अनुसार, 10 सितंबर 2025 को न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने अभिनेता आशीष कपूर (Ashish Kapoor) को जमानत दे दी। कोर्ट ने आशीष को 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, एक शर्त रखी गई कि आशीष को अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखना होगा और उसमें लोकेशन ट्रैकिंग भी सक्रिय रखनी होगी।

कोर्ट का निर्णय

कोर्ट ने सभी सबूतों, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की गहन जांच की। जांच में आशीष कपूर का पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह साफ पाया गया। इस आधार पर कोर्ट ने फैसला किया कि आगे की जांच के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, और उन्हें जमानत दी जा सकती है। हालांकि, आशीष की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

पुलिस की रिमांड मांग

इस मामले में पुलिस ने आशीष की हिरासत के लिए 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसमें से कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड को मंजूरी दी थी। पुलिस इस दौरान मामले की गहराई से जांच कर रही थी।

वकील ने महिला आरोपों को बताया झूठा

आशीष कपूर के वकील दीपक शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता उस समय शराब के नशे में थी और पार्टी में कई मेहमानों से गले भी मिल रही थी। तरीका थोड़ा उसका अजीब था। उन्होंने आगे कहा कि आशीष के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और ये केवल पैसे वसूलने की एक चाल है। वकील ने यह भी खुलासा किया कि शिकायतकर्ता ने इसी साल अपने मकान मालिक के खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज कराई थी।

अब समझिए पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, आशीष कपूर और शिकायतकर्ता महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम पर शुरू हुई। दोनों ने एक पार्टी की योजना बनाई, जिसमें महिला भी शामिल थी।

11 अगस्त 2025 को महिला ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने आशीष कपूर, उनके दोस्त, दो अज्ञात पुरुषों और दोस्त की पत्नी पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप लगाया। बाद में उसने बयान बदला और कहा कि सिर्फ आशीष ने दुष्कर्म किया। महिला ने वीडियोग्राफी का दावा भी किया, लेकिन पुलिस को कोई वीडियो नहीं मिला। अब मामला गैंगरेप से रेप के आरोप में बदला गया है। इधर 21 अगस्त को आशीष के दोस्त और उनकी पत्नी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी।

सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान

पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से पता चला कि पार्टी के दौरान आशीष कपूर और शिकायतकर्ता महिला एक साथ वॉशरूम में गए थे। जब वे काफी देर तक बाहर नहीं आए, तो आशीष के दोस्त और अन्य मेहमानों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। इसमें हैरानी की बात यह है कि आशीष के दोस्त की पत्नी ने ही पुलिस को PCR कॉल की थी।

बता दें आशीष कपूर ने कुर्बान, टेबल नंबर 21, और इनकार जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा, वे टीवी सीरियल ‘देखा एक ख्वाब’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं।

Updated on:

12 Sept 2025 06:44 pm

Published on:

12 Sept 2025 06:07 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / गैंगरेप के दावे फर्जी! नशे में थी महिला? आरोपी टीवी एक्टर को मिली जमानत

