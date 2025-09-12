मूड बदलते ही पवन सिंह करते हैं ऐसा काम, सुनकर हो जाएंगे हैरान, देखें वीडियो

Rise And Fall Pawan Singh Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का बड़ा नाम है। उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। हाल ही में भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' में धमाकेदार एंट्री की है। वह लोगों को काफी एंटरटेन भी कर रहे हैं। यही वजह है कि शो का TRP अचानक बढ़ गया है। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने शो में ऐसी बात कह दी, जिसे सुनकर यूजर्स हैरान हो रहे हैं।
शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह ने बातचीत के दौरान कहा, “समय-समय की बात है, कम से कम 5 करोड़ का टिकट मैंने कैंसिल कर दिया होउंगा। नहीं जाना… घर पर हूं यदि धूप है और एयरपोर्ट निकला और बीच में बादल गरजा या फिर बारिश होने लगी, तो मेरी गाड़ी घूम जाती है। मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है। मेरा मूड बदल जाता है। अरे यार कभी-कभी तो मैं एयरपोर्ट पर बैठा रहता हूं और फ्लाइट दिख रही होती है लेकिन मौसम खराब की वजह से जाता नहीं हूं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो में हिस्सा लेने के लिए 27 करोड़ रुपये की भारी फीस ली है। यह दावा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पवन सिंह या उनकी टीम ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और दर्शकों का मानना है कि पवन सिंह के 'राइज एंड फॉल' में शामिल होने से 'बिग बॉस 19' की टीआरपी पर असर पड़ा है। उनका कहना है कि पवन सिंह के प्रशंसक दोनों शो के बीच बंट गए हैं, जिससे 'बिग बॉस' की लोकप्रियता को नुकसान हुआ है। पवन सिंह का 'राइज एंड फॉल' में आना एक बड़ा कदम है, जिसने भोजपुरी मनोरंजन जगत में खूब हलचल मचाई है।