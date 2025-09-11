सिर्फ 3 शब्द बोलकर कमाए डेढ़ करोड़, उड़ाया गर्दा… वो भी बिना स्क्रीन पर आए

मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। आमतौर पर फिल्म के लिए बड़े एक्टर्स मोटी रकम चार्ज करते हैं, यहां तक तो सही है लेकिन जब कोई एक्टर बिना स्क्रीन पर आए करोड़ों रुपए चार्ज करता है, वो भी सिर्फ तीन शब्द के लिए तो ये बात हजम नहीं होती। कौन है ये एक्टर? उस फिल्म का नाम क्या है , जिसके लिए निर्देशक से एक्टर ने डेढ़ करोड़ रुपए लिए, चलिए सबकुछ आपको बताते हैं।