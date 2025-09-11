Patrika LogoSwitch to English

सिर्फ 3 शब्द बोलकर कमाए डेढ़ करोड़, उड़ाया गर्दा… वो भी बिना स्क्रीन पर आए

वाह भाई वाह! बिना स्क्रीन पर आए सिर्फ 3 शब्द बोलकर फेमस एक्टर ने डायरेक्टर से ऐंठ लिए डेढ़ करोड़ रुपए… पढ़िए पूरी खबर

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 11, 2025

Vin Diesel: I Am Groot
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ‘ग्रूट’

मनोरंजन जगत से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। आमतौर पर फिल्म के लिए बड़े एक्टर्स मोटी रकम चार्ज करते हैं, यहां तक तो सही है लेकिन जब कोई एक्टर बिना स्क्रीन पर आए करोड़ों रुपए चार्ज करता है, वो भी सिर्फ तीन शब्द के लिए तो ये बात हजम नहीं होती। कौन है ये एक्टर? उस फिल्म का नाम क्या है , जिसके लिए निर्देशक से एक्टर ने डेढ़ करोड़ रुपए लिए, चलिए सबकुछ आपको बताते हैं।

करोड़ों की फीस

अभिनेता विन डीजल (Vin Diesel) आमतौर पर बड़ी फिल्मों में लीड रोल्स के लिए करोड़ों की फीस लेते हैं। लेकिन एक फिल्म के लिए उन्होंने ये फार्मूला छोड़ दिया। पहली बार 2014 में 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1' में आवाज दी थी, जिसके दो सीक्वल हैं- ‘इन्फिनिटी वॉर’ और ‘एंडगेम’

‘ग्रूट’ के साथ सेल्फी लेते एक्टर विन डीजल

‘ग्रूट’ का किरदार दिलचस्प

दिलचस्प बात यह है कि इसमें बिना स्क्रीन पर आए ‘ग्रूट’ का किरदार निभाते हुए एक्टर (Vin Diesel) ने बस तीन शब्द कहा- 'मैं ग्रूट हूं', हालांकि ये लहजा दूसरी सीक्वल से अलग था। पहली गार्डियंस फिल्म में उन्होंने कहा था… 'हम ग्रूट हैं'।

मार्वल स्टूडियोज ने एक्टर की लोकप्रियता और फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए, यह पैसे उन्हें दिए क्योंकि यह एक नई फ्रैंचाइजी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टर (Vin Diesel) की एमसीयू रोल से कमाई 12-15 मिलियन डॉलर के बीच है यानी तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए।

बता दें विन डीजल (Vin Diesel) को 'फास्ट एंड द फ्यूरियस' सीरीज में उनके रोल के लिए जाना जाता है। लेकिन विन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ग्रूट का किरदार भी यादगार है।

Entertainment

Published on:

11 Sept 2025 01:58 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / सिर्फ 3 शब्द बोलकर कमाए डेढ़ करोड़, उड़ाया गर्दा… वो भी बिना स्क्रीन पर आए

