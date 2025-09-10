Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

संजय कपूर की मौत के बाद परिवार में मचा घमासान, अब टुकड़ों में बंटेगी प्रॉपर्टी!

Sunjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर के दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। परिवार में तनातनी चल रही है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 10, 2025

sunjay kapur estate dispute
दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर का परिवार

Sunjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की मौत के बाद वसीयत को लेकर परिवार में तनातनी है। यही कारण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्तियों का विस्तृत विवरण मांगा है। ऐसे में अब जानना होगा कि पूरी प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में और किसे मिलेगी?

संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान कपूर, ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया और संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। वहीं, अब संजय की मां रीना कपूर ने भी अपने बेटे की वसीयत में हिस्सा मांगने की बात कही है। उनके वकील वैभव गग्गर ने बताया कि रीना को संजय की वसीयत से जुड़े किसी भी दस्तावेज की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें संजय की कुल संपत्ति 30,000 करोड़ की है।

ये भी पढ़ें

Rapper Vedan: पुलिस की गिरफ्त में मशहूर रैपर, महिला डॉक्टर से बनाए थे शारीरिक संबंध, हुए पेश
टॉलीवुड
Rapper Vedan Rape Case Update:
बाएं तरफ करिश्मा कपूर बीच में संजय कपूर के संग प्रिया सचदेवा

वकील ने दी जानकारी

इस मामले को लेकर वकील वैभव गग्गर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, ''आज के मामले में, संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों की ओर से दावा किया है कि उन्हें एक वसीयत दिखाई गई है, जिसके आधार पर उनके बच्चों को संजय कपूर की निजी संपत्ति से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने इस वसीयत को फर्जी बताया है।''

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में 'इंटेस्टेट सक्सेशन' यानी बिना वसीयत के उत्तराधिकार लागू हो, जिसके अनुसार संजय कपूर की संपत्ति पांच हिस्सों में बांटी जाए, करिश्मा के दो बच्चे, संजय की पत्नी प्रिया, उनका बेटा और संजय कपूर की मां रानी कपूर के बीच संपत्ति का विभाजन हो।

प्रिया सचदेव कपूर का दावा

बता दें कि प्रिया सचदेव कपूर का दावा है कि संजय कपूर ने 21 मार्च को एक वैध वसीयत बनाई थी, जिसके अनुसार संपूर्ण संपत्ति उन्हें सौंपी गई है। इस वसीयत को लेकर विवाद और गहरा हो गया है क्योंकि करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि यह वसीयत सात हफ्ते तक छुपाई गई और फिर अचानक एक पारिवारिक बैठक में पेश की गई, जिससे संदेह की स्थिति पैदा हुई।

वकील गग्गर ने कहा, ''मैं इस वक्त मामले की मेरिट्स पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह मामला अदालत के विचाराधीन है, लेकिन जो केस दायर किया गया है, उसकी यही मूल भावना है।''

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि प्रिया सचदेव कपूर को 12 जून 2025 (संजय कपूर की मृत्यु की तारीख) तक की सभी निजी संपत्तियों का विस्तृत विवरण कोर्ट में दाखिल करना होगा। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी याचिकाएं, जवाब और कानूनी रुख लिखित में कोर्ट के समक्ष पेश करें। इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति विवाद की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें

जेल में संजय दत्त की गर्दन पर रख दिया था उस्तरा, उसके बाद … 32 साल बाद सामने आई सच्चाई
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Terrifying Incident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

10 Sept 2025 05:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / संजय कपूर की मौत के बाद परिवार में मचा घमासान, अब टुकड़ों में बंटेगी प्रॉपर्टी!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.