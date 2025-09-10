संजय कपूर की मौत के बाद परिवार में मचा घमासान, अब टुकड़ों में बंटेगी प्रॉपर्टी!

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चे, समायरा और कियान कपूर, ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर पर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया और संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा। वहीं, अब संजय की मां रीना कपूर ने भी अपने बेटे की वसीयत में हिस्सा मांगने की बात कही है। उनके वकील वैभव गग्गर ने बताया कि रीना को संजय की वसीयत से जुड़े किसी भी दस्तावेज की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें संजय की कुल संपत्ति 30,000 करोड़ की है।