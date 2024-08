It Ends with Us: ‘किसिंग सीन’ के कारण मूवी पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, देश में हो गई बैन

It Ends with Us: हॉलीवुड फिल्म ‘इट एंड्स विद अस’ पर कतर में प्रतिबंध, एक सीन बना वजह।

मुंबई•Aug 10, 2024 / 09:55 pm• Saurabh Mall

It Ends with Us Kissing Scenes News

It Ends with Us: ब्लेक लाइवली-स्टारर रोमांटिक फिल्म ‘इट एंड्स विद अस’ (It Ends with Us) कतर में रिलीज नहीं होगी।

किसिंग सीन के कारण फिल्म को कतर में बैन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश की सेंसरशिप समिति ने सोनी पिक्चर्स और वेफरर स्टूडियोज की पीजी-13 फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है।

It Ends with Us कई जगहों पर एडल्ट सीन्स के कारण प्रतिबंध 'इट एंड्स विद अस' (It Ends with Us) में किसिंग सीन और कई जगहों पर एडल्ट सीन्स है। कतर में बहुत सख्त सेंसरशिप नियम हैं और अमेरिकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का इतिहास पुराना रहा है, जिसमें ग्रेटा गेरविग की 'बार्बी', एनिमेटेड सुपरहीरो एडवेंचर 'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' और मार्वल की 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' शामिल हैं। ' It Ends with Us Movie Trailer कतर में पहले भी बैन हो चुकी हैं कई फ़िल्में? 'वैरायटी' के अनुसार, कतर ने आर-रेटेड कॉमेडी 'नो हार्ड फीलिंग्स', समलैंगिक संबंधों पर बनी 'टॉय स्टोरी' और 'लाइटइयर' के अलावा सिडनी स्वीनी और ग्लेन पॉवेल की 'एनीवन बट यू' है को कुछ उत्तेजक रोमांटिक सीन्स के कारण ब्लॉक कर दिया था। It Ends with Us Kissing Scenes एलजीबीटीक्यू संदर्भ या चरित्र वाली फिल्मों को नियमित रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान और कुवैत के साथ-साथ चीन सहित मध्य पूर्वी देशों में सेंसर द्वारा टारगेट किया गया है। 'इट एंड्स विद अस' का निर्देशन जस्टिन बाल्डोनी ने किया है, जो लाइवली के साथ अभिनय करते हैं। यह लिली नामक एक फूलवाले की कहानी है जिसे एक न्यूरोसर्जन से प्यार हो जाता है। लिली के अपने बचपन के दोस्त (ब्रैंडन स्केलेनार) से मिलने के बाद राइल को ईर्ष्या होने लगती है और उनके रिश्ते में एक बुरा मोड़ आ जाता है। यह कोलीन हूवर के लोकप्रिय उपन्यास पर आधारित है। जिसे बनाने में केवल 25 मिलियन डॉलर की लागत आई है।