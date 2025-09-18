Patrika LogoSwitch to English

हॉलीवुड

Jimmy Kimmel Live Show Off Air: इस कॉमेडियन का शो रातों-रात हुआ बंद, एक विवादित बयान बना मुसीबत

Jimmy Kimmel Live Show Off Air: एक बड़े और पॉपुलर कॉमेडियन जिमी किमेल के टॉक शो 'जिमी किमेल लाइव' को आनन-फानन में ऑफ एयर कर दिया गया है। आइये जानते हैं आखिर ये सब क्यों हुआ।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 18, 2025

Jimmy Kimmel Live Show Taken Off Air
जिमी किमेल, चार्ली किर्क और डोनाल्ड ट्रंप की एक्स से ली गई तस्वीर

Jimmy Kimmel Live Show Suspended: मनोरंजन जगत में एक बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिका के फेमस लेट नाइट शो को होस्ट करने वाले प्रजेंटर-कॉमेडियन जिमी किमेल के टीवी शो को "अनिश्चित काल के लिए" बंद कर दिया गया है। यह फैसला तब आया जब शो के होस्ट, कॉमेडियन जिमी किमेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इस घटना ने न सिर्फ मीडिया जगत बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया को भी बहस का एक नया मुद्दा मिल गया था।

क्या था पूरा मामला? (Jimmy Kimmel Live Show Suspended)

ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब जिमी किमेल ने अपने शो में रिपब्लिकन नेता चार्ली किर्क के संदिग्ध हत्यारे, टायलर रॉबिन्सन पर टिप्पणी की। किमेल ने अपने बयान में कहा था कि रॉबिन्सन शायद पहले ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन रहा होगा और 'मैगा गैंग' इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उनकी इस टिप्पणी के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया था। उन्हें खूब ट्रोल किया गया और यह मामला तुरंत राजनीतिक रंग ले बैठा।

सख्त हुए एफसीसी और नेक्सस्टार (Jimmy Kimmel Live Show pulled from ABC)

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (FCC) के अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने किमेल के बयान को 'गलत और घटिया आचरण' वाला बताया। उन्होंने एबीसी नेटवर्क को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनका प्रसारण लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों में से एक, नेक्सस्टार ने भी किमेल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई और शो का प्रसारण रोकने का फैसला किया। उनका कहना था कि ऐसी बातों को मंच देना हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।

चार्ली किर्क और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो (Photo Source- X)

'जिमी किमेल लाइव' शो के बंद होने की हुई घोषणा (Jimmy Kimmel Live Show Taken Off Air)

जिमी किमेल के खिलाफ इन सब दबावों को देखते हुए, डिज्नी के मालिकाना हक वाले एबीसी नेटवर्क ने 'जिमी किमेल लाइव' को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी और रातों-रात ये शो ऑफ एयर हो गया। हालांकि चैनल की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि शो दोबारा कब ऑन एयर होगा या फिर होगा भी या नहीं। ये शो अमेरिका में बेहद पॉपुलर था और लोग इसे बेहद पसंद करते थे। यह टॉक शो साल 2003 से लगातार चल रहा था।

ट्रंप ने शो बंद होने का स्वागत किया (President Donald Trump Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि यह अमेरिका के लिए एक 'बड़ी जीत' है। ट्रंप ने किमेल पर तंज कसते हुए कहा कि शो की रेटिंग्स लंबे समय से गिर रही थीं और अब इसका बंद होना तय था। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य लेट-नाइट शो होस्ट्स पर भी कड़ी नजर रखी जानी चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की फोटो

चार्ली किर्क की हुई थी हत्या (Charlie Kirk Death)

बता दें चार्ली किर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक बहस के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने तीन दिन बाद 22 साल के लड़के टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया था, बताया गया कि रॉबिन्सन पहले कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा था, लेकिन बाद में उसने प्रगतिशील सोच अपनाई और किर्क की नीतियों से बेहद नाराज था, जिस वजह से उसने उसे जान से मार दिया।

18 Sept 2025 09:30 am

