Jimmy Kimmel Live Show Off Air: इस कॉमेडियन का शो रातों-रात हुआ बंद, एक विवादित बयान बना मुसीबत

Jimmy Kimmel Live Show Suspended: मनोरंजन जगत में एक बड़ी हलचल मची हुई है। अमेरिका के फेमस लेट नाइट शो को होस्ट करने वाले प्रजेंटर-कॉमेडियन जिमी किमेल के टीवी शो को "अनिश्चित काल के लिए" बंद कर दिया गया है। यह फैसला तब आया जब शो के होस्ट, कॉमेडियन जिमी किमेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। इस घटना ने न सिर्फ मीडिया जगत बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया को भी बहस का एक नया मुद्दा मिल गया था।