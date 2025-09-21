फेमस एक्टर के डॉग ने गरीब की छिनी रोजी-रोटी, बर्बरता से उसके दो भेड़ों को मार डाला

Johnny Depp Dog News: हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप के कुत्ते ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। कथित तौर पर कुत्ते ने दो भेड़ों को मार डाला है।
'फीमेल फर्स्ट यूके' की रिपोर्ट के अनुसार, 62 वर्षीय अभिनेता ने ‘ईस्ट ससेक्स’ में एक हवेली किराए पर ली है। इसी हवेली के आसपास उनके पालतू कुत्ते को टहलाया जा रहा था, लेकिन खेत में बैठी दो भेड़ों को उसने निशाना बनाया। वह बुरी तरह से उन पर टूट पड़ा और उन्हें घायल कर दिया। कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, घटना के समय जॉनी घर पर नहीं थे, उनके सहायक कुत्ते को घुमा रहे थे। लेकिन ‘बुलमास्टिफ नस्ल’ का डॉग अचानक अक्रामक हो गया और आपे से बाहर हो गया। बताया जा रहा है कुत्ते का नाम बॉर्बन है।
इस बीच एक और खबर सामने आई है, जॉनी ने अब एक प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर किया है। वे "सभी जरूरी सावधानियां" बरत रहे हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।
भेड़ों के मालिक जिसका नाम जो जिंजर है, ने मायूस होकर 'द सन' अखबार से कहा, "मैं अपने काम और भेड़ों को बहुत सीरियसली लेता हूं। ये मेरा रोजगार (रोजी-रोटी) है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह सब बहुत दर्दनाक था।"
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
सूत्रों ने 'द सन' को बताया कि जब कुत्तों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तो इस तरह केहमले इस इलाके में असामान्य नहीं हैं। जॉनी कथित तौर पर तब बहुत परेशान हुए जब उन्हें घटना के बारे में बताया गया, खासकर इसलिए क्योंकि वो इस घर में शांति और अकेलापन ढूंढ रहे थे। ये 19वीं सदी की हवेली 1800 के मध्य की है, जिसमें खूबसूरत मैदान और पुरानी दीवारों वाला गार्डन है।