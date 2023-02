टॉम क्रूज को नहीं करना चाहता अब कोई डेट, कर चुके हैं 3 शादियां, गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट भी रही लंबी

Published: Feb 25, 2023 03:30:54 pm Submitted by: Archana Keshri

Hollywood Actresses Do Not Want to Date Tom Cruise: टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर में से एक हैं। वह स्क्रीन पर अपने आकर्षक रूप और खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाते हैं। टॉम ने हमेशा अपनी एक्टिंग से केवल अमेरिका ही नहीं, बल्की पूरी दुनिया का दिल जीता है। मगर क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले टॉम क्रूज अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाए।

Hollywood Actresses Do Not Want to Date Tom Cruise: टॉम क्रूज (Tom Cruise) की गिनती हॉलीवुड के मशहूर एक्टर में होती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही उनकी दीवानी है। उनकी फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। टॉम क्रूज ने काफी सुपरहिट फिल्में दी हैं। हालांकि, हॉलिवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज केवल अपनी सुपरहिट फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अफेयर्स के लिए भी चर्चा में रहे हैं। उनकी फिल्में भले ही हिट रहती हों, मगर वह अपने निजी रिश्तों में बहुत असफल रहे हैं। टॉम क्रूज की जिंदगी में कई लड़कियां आई और गईं, लेकिन वह आज भी अकेले हैं। वैसे तो लड़कियों के बीच टॉम क्रूज का क्रेज हमेशा से ही जबरदस्त रहा है, लेकिन उन्हें उनकी जिंदगी में पक्का प्यार नहीं मिल पाया।