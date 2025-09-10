Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

पॉपुलर सिंगर की कार में मिली लाश, मचा हड़कंप

Crime News: फेमस सिंगर की कार में लाश मिलने से इलाके के लोग दशहत में हैं। स्थानीय पुलिस कार जब्त कर जांच में जुटी है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 10, 2025

D4vd-Car-Crime-News-1
फेमस सिंगर की कार में मिली लाश (D4vd की प्रतीकात्मक फोटो)

Crime Case: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। D4vd के नाम से मशहूर अमेरिकी सिंगर की टेस्ला कार में लाश मिली है। KABC के रिपोर्ट के मुताबिक, कार डेविड एंथनी बर्क के नाम से पंजीकृत है, जो कि सिंगर का असली नाम है, शव मिलने के बाद आस-पास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन जुटी है। बता दें उनकी लग्जरी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। युवाओं में वह काफी पॉपुलर हैं, उनकी उम्र 20 वर्ष है।

जांच अधिकारियों का क्या है कहना?

पुलिस ने बताया कि सोमवार को एक टो यार्ड में एक वाहन से दुर्गंध आने की सूचना मिली। जिसके बाद दोपहर लगभग 12:20 बजे मैन्सफील्ड एवेन्यू के 1000 ब्लॉक पर हम पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने KABC को आगे बताया कि वाहन कुछ दिनों से उसी जगह पर था। शव एक बैग के अंदर मिला।

ये भी पढ़ें

धनश्री वर्मा का बड़ा बयान, तलाक पर कर दिया पलटवार
OTT
Yuzvendra chahal-Dhanashree Verma
D4vd के कार में मिली लाश

सिंगर के प्रवक्ता का बयान आया सामने

D4vd के एक प्रवक्ता ने NBC लॉस एंजिल्स को बताया कि D4vd को घटना की जानकारी दे दी गई है। हालांकि वह अभी भी दौरे पर हैं, फिर भी वह अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।

D4vd के बारे में जानकारी

बता दें D4vd का जन्म क्वींस में हुआ था और बाद में वे ह्यूस्टन, टेक्सास चले गए। अपने गानों की दम पर उन्होंने अलग पहचान बनाई। इसी साल अपना पहला एल्बम रिलीज किया था। उन्होंने 2023 में दो प्ले भी रिलीज किए थे। उनका गाना "फील इट" मई में बिलबोर्ड हॉट 100 पर 75वें स्थान पर रहा। सिंगर D4vd के Spotify पर हर महीने 3.3 करोड़ से ज्यादा श्रोता और TikTok पर 37 लाख से ज्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।

जानकारी के मुताबिक, सिंगर ‘विदर्ड वर्ल्ड’ टूर पर हैं, जो मंगलवार को मिनियापोलिस और बुधवार को कैनसस सिटी में परफॉर्म करने वाला है।

ये भी पढ़ें

Rapper Vedan: पुलिस की गिरफ्त में मशहूर रैपर, महिला डॉक्टर से बनाए थे शारीरिक संबंध, हुए पेश
टॉलीवुड
Rapper Vedan Rape Case Update:

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

10 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

10 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / पॉपुलर सिंगर की कार में मिली लाश, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.