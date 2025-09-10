पॉपुलर सिंगर की कार में मिली लाश, मचा हड़कंप

Crime Case: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। D4vd के नाम से मशहूर अमेरिकी सिंगर की टेस्ला कार में लाश मिली है। KABC के रिपोर्ट के मुताबिक, कार डेविड एंथनी बर्क के नाम से पंजीकृत है, जो कि सिंगर का असली नाम है, शव मिलने के बाद आस-पास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन जुटी है। बता दें उनकी लग्जरी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। युवाओं में वह काफी पॉपुलर हैं, उनकी उम्र 20 वर्ष है।