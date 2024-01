जिस 415 रुपए की स्कर्ट पहन एक्ट्रेस ने किया था बोल्ड सीन, उसे खरीदने के लग गई लाइनें, 43 लाख में बिकी स्कर्ट

मुंबईPublished: Jan 27, 2024 12:34:19 pm Submitted by: Kirti Soni

Sarah Parker In Sex And The City: सीरीज सेक्स ऐंड द सिटी में कैरी ब्रैडशॉ का रोल करने वाली एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर ने दुनियाभर में अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया था। 'सेक्स ऐंड द सिटी' में पहनी गई एक स्कर्ट ₹43 लाख से अधिक में नीलाम हुई है।

Sarah Parker In Sex And The City: अमेरिकी की फेमस एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर ने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई है। एक्ट्रेस ने सीरीज 'सेक्स ऐंड द सिटी' में कैरी ब्रैडशॉ का रोल किया था। सारा जेसिका पार्कर की एक्टिंग से लोग इम्प्रेस हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस की सीरीज 'सेक्स ऐंड द सिटी' में पहनी गई एक स्कर्ट ₹43 लाख से अधिक में नीलाम हुई है। जूलियंस ऑक्शंस ने बताया कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर पेट्रीशिया फील्ड को सफेद रंग की यह ट्यूल स्कर्ट करीब ₹400 में मिली थी। एक्ट्रेस ने अपने कॅरियर में कई अवार्ड्स जीते हैं इनमे से छह गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और दो प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स शामिल हैं। 1980 और 1990 के दशक में सारा जेसिका पार्कर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। उन्होइने हॉलीवुड में "फुटलूज़," "हॉकस पोकस," और "द फर्स्ट वाइव्स क्लब" जैसी फिल्मों में रोल किया है। सारा जेसिका पार्कर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हॉलीवुड के एक्टर मैथ्यू ब्रोडरिक से उनकी लव मैरिज हुई है। एक्ट्रेस तीन बच्चों के साथ रहती हैं।