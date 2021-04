नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ’शैडो एंड बोन' को मिल रही दर्शकों की तारीफ

मुंबई। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'शेडो एंड बोन’ हाल ही रिलीज हुई है। इस सीरीज में विश्व की काली शक्तियों एक ऐसे अनाथ से लड़ती हैं जो संसार को बचाने के लिए स्पेशल पॉवर्स रखता है। इस फेंटेसी सीरीज को दर्शकों के अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आईएमबीडी और रोटन टमाटोज के रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं।

नेटफ्लिक्स पर रिव्यूज

जैसे 23 अप्रेल को यह सीरीज रिलीज की गई, दर्शकों ने अपने पसंदीदा हिस्सों की छेाटी वीडियो क्लिप, स्क्रीनशॉट बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना आरम्भ कर दिया। जैसा कि इस सीरीज को मध्यरात्रि में रिलीज किया था, कई फैंस रात में इसे देखने के कारण सो ही नहीं पाए। अधिकांश दर्शकों को इस सीरीज के एपिसोड्स पसंद और और उन्होंने ऐसे ही ट्वीट किए। कुछ लोगों को सीरीज में लीड कलाकारों के रोमांटिक दृश्य पसंद आए और उन्होंने इसे इसी नाम के उपन्यास से तुलना करना शुरू कर दिया। आइए देखें एक झलकः

Mal and Alina feels like brother-and-sister relationship.



With the Darkling, there's chemistry, challenge, passion, romance.Hope the show makes them end game.



The show already cheated since they made Mal a much better person than in the book where he's a narcissistic a$$.