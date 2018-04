मुंबई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाइफ पर फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’। इस फिल्म में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भूमिका अनुपम खेर निभा रहे हैं। इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। उनके लुक को देखकर उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अनुपम के अलावा इस फिल्म में संजय बारू की भूमिका में अक्षय खन्ना नजर आने वाले हैं। वहीं अब सोनिया गांधी के रोल के लिए एक्ट्रेस की तलाश भी पूरी हो चुकी है। इस रोल के लिए टीवी एक्ट्रेस सुजैन बर्नट को चुना गया है।

कांग्रेस नेता की किताब पर आधारित फिल्म :

‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म कांग्रेस नेता संजय बारु की किताब पर आधारित है। यह किताब नेता संजय ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जीवन पर लिखी थी। इस किताब में उनके जीवन से जुड़े हर एक पहलुओं के बारे में जिक्र किया गया है।

#NewProfilePic as #soniagandhi ... excited to step again into the Character ..this time for #theaccidentalprimeminister

after #abpnews show 7RCR ..

Pic courtesy TV Show ...it's not the movie look!!! pic.twitter.com/uDRDRK3U47