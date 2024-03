51 की उम्र में मां बनी ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

51 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी एक्ट्रेस एक्ट्रेस कैमरून डियाज ने 51 साल की उम्र में दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। कपल ने बच्चे का नाम कार्डिनल रखा है। एक साल पहले एक्ट्रेस ने फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि काम में बिजी रहने के कारण वो अपने बच्चे और पति को वक्त नहीं दे पा रही थीं।





2020 में पहली बार मां बनी थीं एक्ट्रेस

द मास्क, देयर्स समथिंग अबाउट मैरी (There is something about mary) और चार्लीज एंजल्स (Charlie Angels) एक्ट्रेस कैमरून ने 2015 की शुरुआत में बैंड गुड चार्लोट के मेंबर बेनजी मैडन से शादी की थी। कैमरून और बेनजी ने 2020 में बेटी रैडिक्स के जन्म की घोषणा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की थी। एक वक्त पर कैमरून एडल्ट इंडस्ट्री का भी हिस्सा रहीं थीं।