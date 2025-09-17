Tomas Lindberg Dies: इस फेमस सिंगर ने कैंसर के आगे टेके घुटने, 52 साल की उम्र में तोड़ा दम

Tomas Lindberg Dies: कैंसर फेमस सिंगर टॉमस के परिवार पर कहर बनकर आया और उनकी मौत हो गई। वह स्वीडिश डेथ मेटल बैंड 'एट द गेट्स' के जाने माने चेहरा थे। 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और परिवार और इंडस्ट्री को छोड़कर चले गए। उनके बैंड ने मंगलवार, 16 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सिंगर की मौत की पुष्टि की और बताया वह काफी समय से बीमार थे। टॉमस लिंडबर्ग की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर उनके फैंस हैरान हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।