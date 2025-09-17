Tomas Lindberg Dies: इस फेमस सिंगर ने कैंसर के आगे टेके घुटने, 52 साल की उम्र में तोड़ा दम

Tomas Lindberg Dies: कैंसर फेमस सिंगर टॉमस के परिवार पर कहर बनकर आया और उनकी मौत हो गई। वह स्वीडिश डेथ मेटल बैंड 'एट द गेट्स' के जाने माने चेहरा थे। 52 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और परिवार और इंडस्ट्री को छोड़कर चले गए। उनके बैंड ने मंगलवार, 16 सितंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सिंगर की मौत की पुष्टि की और बताया वह काफी समय से बीमार थे। टॉमस लिंडबर्ग की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर उनके फैंस हैरान हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बैंड ने टॉमस लिंडबर्ग के निधन की खबर देते हुए लिखा, "टॉमस का आज सुबह कैंसर के इलाज के दौरान निधन हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनकी उदारता और रचनात्मक भावना के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वह हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।"
पीपल मैगजीन के मुताबिक, लिंडबर्ग को साल 2023 में ही अपने कैंसर के बारे में पता चला था जो ग्रांट पर असर करता है। इस साल मार्च में उन्होंने बताया था कि उनके मुंह के एक हिस्से को हटाने के लिए उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई थी। इसके बाद उन्हें दो महीने तक रेडिएशन थेरेपी भी दी गई।
टॉमस लिंडबर्ग ने माना कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। साल 2025 की शुरुआत में, डॉक्टरों को ऐसी कैंसर कोशिकाएं मिलीं जिन तक सर्जरी या सही से नहीं पहुंचा जा सकता था। उन्होंने उस समय लिखा था, "तो हम देखेंगे कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन कैंसर को कंट्रोल करने में शायद किसी तरह की कीमोथेरेपी की आवश्यकता होगी।"
टॉमस लिंडबर्ग ने अपने इलाज के बाद सारा ध्यान सिंगिंग पर लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें नए 'एट द गेट्स' एल्बम पर गर्व है। फैंस को इसके रिलीज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह जल्द इसे लेकर आएंगे, लेकिन अब उससे पहले ही उनकी मौत हो गई और वह अपने फैंस को निराश करके दुनिया से चले गए।