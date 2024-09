Remedies to Get Rid of Cold and Cough : खांसी-जुकाम से राहत के 5 घरेलू नुस्खे

खांसी-जुकाम में राहत: तुरंत राहत पाने के 5 बेहतरीन नुस्खे Quick Relief from Cold and Cough: Top 5 Natural Remedies 1. नमक के पानी से गरारे करें Remedies to Get Rid of Cold and Cough : खांसी और गले की खराश से राहत पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका नमक के पानी से गरारे करना है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और 15-30 सेकंड तक गरारे करें। इसे दिन में दो से तीन बार करने से गले में सूजन कम होती है और खांसी से राहत मिलती है।

2. अदरक, दालचीनी और हल्दी का पेय Remedies to Get Rid of Cold and Cough : अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन और खांसी को कम करते हैं। अदरक के टुकड़ों को पानी में दालचीनी और हल्दी के साथ उबालकर काढ़ा तैयार करें। इसे छानकर गरम-गरम पिएं। यह पेय आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है।



3. तुलसी का काढ़ा Remedies to Get Rid of Cold and Cough : तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। तुलसी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो शरीर से संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके लिए कुछ तुलसी के पत्तों को पानी में उबालें और इसमें शहद मिलाकर सेवन करें।

4. शहद, काली मिर्च और तुलसी का मिश्रण Remedies to Get Rid of Cold and Cough : शहद, तुलसी की पत्तियां और काली मिर्च का पेस्ट बनाकर सेवन करने से भी खांसी और जुकाम से आराम मिलता है। शहद में प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो गले की खराश को ठीक करने में मदद करते हैं।

5. शहद और नींबू का गरम पेय Remedies to Get Rid of Cold and Cough :गले की खराश और खांसी से राहत पाने के लिए गर्म पानी में शहद और ताजे निचोड़े हुए नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं। यह पेय न सिर्फ गले को आराम देता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।

6. चिकन सूप Remedies to Get Rid of Cold and Cough :चिकन सूप को लंबे समय से सर्दी-जुकाम का प्राकृतिक उपचार माना जाता है। यह पोषक तत्वों और हाइड्रेशन से भरपूर होता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियों का इस्तेमाल कर इसे और अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।

7. लहसुन का सेवन Remedies to Get Rid of Cold and Cough : लहसुन में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे कच्चा खाने या हल्का भूनकर खाने से खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। लहसुन का सेवन शरीर को गर्म रखने और संक्रमण को दूर करने में सहायक होता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।