Aaj Ka Rashifal-​ बृहस्पतिदेव का 7 राशियों पर रहेगा विशेष आशीर्वाद

भोपालPublished: Nov 30, 2022 01:00:03 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

01 December 2022, Rashifal Today in Hindi: 2022 का राशिफल। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक राशिफल। स्वास्थ्य, करियर और परिवार के बारे में जानें। Check out your 2022 Rashifal in Hindi. Get daily Rashifal and know about health, career and prosperity.

- जानें मेष से मीन राशि तक का कैसा रहेगा दिन?

- गुरुवार / बृहस्पतिवार, 01 दिसंबर 2022 को क्या कहते हैं आपके ग्रह व आपकी और आपके अपनों की राशि

Aaj Ka Rashifal (Thursday) Today Horoscope : ज्योतिष के अनुसार राशिचक्र में कुल 12 राशियां मानी गई हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति पर ही हर जातक की राशि निर्भर करती है। ऐसे में हर दिन का राशिफल भी सभी 9 ग्रहों के मंत्री चंद्र की गणना पर ही निर्भर करता है।

यहां ये भी जान लें कि जातक की राशि का निर्धारण चंद्र से किया जाता है और जिस स्थान पर चंद्र बैठा है वहीं आपकी राशि होती है और हर राशि का प्रतिनिधित्व एक विशेष ग्रह करता है। इसके अलावा भी इन सभी राशियों पर हर ग्रह का विशेष प्रभाव भी रहता है। यानि जिस राशि में जन्म के समय चंद्र विराजमान है जातक की वहीं राशि होगी। वहीं लगातार ग्रहों होने वाले परिवर्तन यानि ग्रहों की राशि पर पड़ने वाली दृष्टि का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। वहीं हर दिन ग्रहों में लगातार बदलाव ही जातक के हर दिन के राशिफल का निर्धारण भी करता है। दरअसल दैनिक राशिफल निकालते समय सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष के जानकार पंडित सुनील शर्मा के अनुसार आज के दिन यानि बृहस्पतिवार,Thursday, 01 दिसंबर 2022 के दिन आपका राशिफल क्या कहता है।



01. आज का मेष राशिफल Aries Daily Horoscope 01 December 2022

- घरेलू मोर्चे पर मदद के लिए हाथ बढ़ाना काफ़ी सराहा जाएगा। ट्रेन या हवाई जहाज़ की यात्रा के योग हैं और मज़ेदार रहेंगे। इसकी तलाश करने वालों को उपयुक्त आवास प्राप्त होगा। शैक्षणिक मोर्चे पर बिना तैयारी के पकड़े जाने की संभावना है। किसी बीमारी के लिए वैकल्पिक चिकित्सा का सहारा लेना बीमार लोगों के लिए सही दिशा में एक कदम होगा। बेहतर यही होगा कि आप ऐसी किसी भी चीज़ का सुझाव न दें जिसके लिए आप पैसा लगाने को तैयार न हों। डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर पेशेवर और आर्थिक रूप से एक संतोषजनक दिन की उम्मीद कर सकते हैं। 02. आज का वृषभ राशिफल Taurus Daily Horoscope 01 December 2022

- अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ छोटी छुट्टी का आनंद लेने के लिए समय निकालें। बंगले को बिल्डर फ्लोर में बदलने की योजना पर काम चल सकता है। शिक्षाविदों में पिछड़े लोग पकड़ने में कामयाब होंगे। आप प्रयासों के साथ अच्छे स्वास्थ्य के चरण का आनंद लेंगे। किसी से अपेक्षित धन की प्राप्ति होगी। पेशेवर मोर्चे पर सहकर्मियों के साथ अच्छी समझ बनाना आपके हित में रहेगा। एक परिवार के नौजवान को अनुशासित करने के लिए बहुत कठोर मत बनो। 03. आज का मिथुन राशिफल Gemini Daily Horoscope 01 December 2022

- संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति को किराए पर दे सकेंगे। यह शैक्षणिक मोर्चे पर भविष्य की कार्रवाई पर विचार करने का समय है। आप में से कुछ लोग जिस दर्द और पीड़ा से पीड़ित हैं, वह जल्द ही गायब होने के लिए तैयार है। फिजूलखर्ची से बचने का प्रबंध करने से आप राहत की सांस लेंगे। अच्छी नेटवर्किंग के साथ, एक बेशकीमती पोस्टिंग आपकी हो सकती है। हो सकता है माता-पिता या जीवनसाथी आपके विचारों से सहमत न हों और इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। एक रोमांचक यात्रा की प्रतीक्षा करें। 04. आज का कर्क राशिफल Cancer Daily Horoscope 01 December 2022

- आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं। पेशेवर मोर्चे पर बदलावों से अवगत रहना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार के लिए आज आपका समय निकालना काफी सराहा जाएगा। बिन बुलाए मेहमान आपकी व्यक्तिगत योजनाओं को बिगाड़ने की धमकी देते हैं, इसलिए आज ही खुद को दुर्लभ बनाने के लिए कदम उठाएं! प्रॉपर्टी की तलाश खत्म होने की संभावना है, क्योंकि आपको कुछ उपयुक्त मिल जाएगा। शैक्षणिक मोर्चे पर किसी काम को पूरा करने में आपको कुछ चिंता हो सकती है। फ़िटनेस के मोर्चे पर कुछ नया करने की कोशिश संभव है और आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। 05. आज का सिंह राशिफल Leo Daily Horoscope 01 December 2022

- शैक्षणिक मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। शहर से बाहर यात्रा और किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ रहने का योग बन रहा है। घरेलू मोर्चे पर किसी को कुछ करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो आपके कंधों पर वापस गिरने की धमकी देती है। जिसे आप नापसंद करते हैं उसे चटाई पर बिठाने का मौका पारिवारिक मोर्चे पर अमल में आ सकता है। प्रॉपर्टी का खराब सौदा कुछ लोगों को परेशान कर सकता है। नियमित दिनचर्या आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखने का वादा करती है। पैसों की अचानक आवश्यकता आपको चिंतित कर सकती है, लेकिन मदद हाथ में होगी। पेशेवर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कुछ और तैयारी की ज़रूरत हो सकती है। 06. आज का कन्या राशिफल Virgo Daily Horoscope 01 December 2022

- पारिवारिक मोर्चे पर कोई आपसे मदद की उम्मीद कर सकता है, इसलिए निराश न हों। शहर से बाहर की यात्रा अचानक हो सकती है, इसलिए एक अच्छे समय के लिए तैयार हो जाइए! कुछ के लिए एक नया दो या चार पहिया वाहन प्राप्त करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक मोर्चे पर दबाव बना हुआ है। जो लोग दैनिक कसरत में नियमित नहीं हैं, उन्हें फिटनेस के मोर्चे पर एक साथ काम करने की संभावना है। लंबे समय से बकाया भुगतान जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है और यह आपके धन में इजाफा करेगा। पेशेवर मोर्चे पर एक के खिलाफ दूसरे के खिलाफ खेलने से आपको अल्पकालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य ने आज आपके लिए कोई सरप्राइज रखा हो सकता है। 07. आज का तुला राशिफल Libra Daily Horoscope 01 December 2022

- जिन लोगों ने हाल ही में नई नौकरी की शुरुआत की है, उनके लिए अच्छा चल रहा है। आप विदेश यात्रा के लिए एक आधिकारिक दल का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए आनंददायक समय के लिए तैयार रहें! आप में से कुछ लोग किसी बेहतर जगह पर शिफ्ट होने की योजना बना सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चे पर आप अपना अच्छा लेखा-जोखा देने में सफल रहेंगे। अपने फिटनेस रूटीन में नियमित बने रहने से आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कमाई में वृद्धि की उम्मीद है और यह आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने का वादा करता है। 08. आज का वृश्चिक राशिफल Scorpio Daily Horoscope 01 December 2022

- प्रॉपर्टी का फैसला आपके पक्ष में रहने की संभावना नहीं है। शैक्षणिक मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। एक उद्यम में अच्छा मुनाफा अर्जित होता है और आपके धन को बढ़ने का वादा करता है। आर्थिक रूप से आप स्थिर रहने में सफल रहेंगे। विपणन कर्मी जो निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मनोरंजन के लिए अचानक की गई यात्रा यादगार साबित हो सकती है। 09. आज का धनु राशिफल Sagittarius Daily Horoscope 01 December 2022

- किसी मज़ेदार सैर-सपाटे के साथ आपका दिन बनाने की संभावना है। उपयुक्त आवास मिलने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर आप अपनी तैयारी के स्तर से संतुष्ट रहेंगे। सही खान-पान और सक्रिय रहकर आप अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल रहेंगे। केवल दूसरों को यह दिखाने के लिए बहकें नहीं कि आप भी फिजूलखर्ची कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले कुछ तनावपूर्ण क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर अच्छी ख़बर आपको उत्साहपूर्ण मूड में रहने में मदद करेगी। 10. आज का मकर राशिफल Capricorn Daily Horoscope 01 December 2022

- पारिवारिक मोर्चा जल्द ही सबसे अधिक होने वाला स्थान बन जाएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग अपने स्थान पर एक कार्य का आयोजन करने जा रहे हैं। कुछ के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। आप में से कुछ लोग घर को नया रूप देने में व्यस्त हो सकते हैं। शैक्षणिक मोर्चा संतोषजनक बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आप आय के अतिरिक्त स्रोतों का दोहन करने में सफल रहेंगे। प्रलोभनों के आगे न झुकना आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने की कुंजी होगी। जौहरी या सोने और रत्नों का कारोबार करने वालों के लिए दिन लाभदायक हो सकता है। 11. आज का कुंभ राशिफल Aquarius Daily Horoscope 01 December 2022

- किसी ऐसे काम को जिसे आप पारिवारिक मोर्चे पर करने के लिए नापसंद करते हैं, उसके साथ कठोर व्यवहार करने की संभावना वास्तविक लगती है। कोई आपको उस यात्रा के लिए विवश कर सकता है जिसे करने के लिए आप अनिच्छुक हैं। कुछ लोगों द्वारा रहने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किए जाने की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर कोई वरिष्ठ आपका पक्ष ले सकता है और आपको हर तरह की मदद की पेशकश कर सकता है। जीवनशैली में बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। आप आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। पेशेवर मोर्चे पर लिए गए निर्णय उच्चाधिकारियों की स्वीकृति को पूरा करेंगे। 12. आज का मीन राशिफल Pisces Daily Horoscope 01 December 2022

- यात्रा की योजना बिना किसी रोक-टोक के चलेगी। किसी संपत्ति के अधिग्रहण की संभावना है। शैक्षणिक मोर्चे पर आप सावधान रहेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से, आप खुद को दुनिया के शीर्ष पर पा सकते हैं। व्यायाम और कसरत के मोर्चों पर गंभीर होकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने का संकेत मिलता है। विशेष कार्य के लिए लोगों को काम पर रखना एक कठिन काम साबित हो सकता है। परिवार आपका सहयोग करेगा और आपको प्रसन्नचित्त बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करेगा। पढ़ना जारी रखे