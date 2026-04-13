Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर मेष-वृषभ को लाभ और जिम्मेदारी, मिथुन-धनु के लिए खुशखबरी, जानें आज का हाल

Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से खास रहने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रभाव दिनभर बना रहेगा, जो कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दिन शतभिषा और पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का संयोग भी विशेष फल देने वाला माना जा रहा है। साथ ही शुक्ल योग का प्रभाव दिन को और अधिक शुभ बना रहा है, जिससे कुछ राशियों को लाभ और तरक्की के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में मेष-वृषभ को जहां जिम्मेदारियों के साथ लाभ मिलेगा, वहीं मिथुन-धनु के लिए खुशखबरी के योग बनते दिख रहे हैं।