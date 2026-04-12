Aaj Ka Rashifal 13 April 2026 : राशिफल 13 अप्रैल 2026: वरुथिनी एकादशी पर जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 13 April 2026 : राशिफल 13 अप्रैल 2026 : 13 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज वरुथिनी एकादशी (Varuthini Ekadashi) का पावन व्रत रखा जा रहा है, साथ ही शुभ योग नए कार्यों की शुरुआत के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर आपके विचारों में नवीनता और निर्णयों में संतुलन लाएगा। ऐसे में जानिए भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।