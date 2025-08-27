Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025 : करियर हो या क्रश, गणेश चतुर्थी पर क्या कहते हैं सितारे? जानें आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025 : जानें 27 अगस्त 2025 का राशिफल! मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों के लिए करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और उपाय की पूरी जानकारी।

Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025
Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025

Aaj Ka Rashifal, 27 August 2025 :आज का दिन सभी राशियों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता और लाभ देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। व्यक्तिगत जीवन, करियर, स्वास्थ्य और संबंधों में संतुलन बनाए रखना आज विशेष रूप से आवश्यक है।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। व्यापार के विस्तार हेतु प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। कर्ज सम्बंधित मामले आसानी से निपटेंगे। परिजनों का साथ मिलेगा।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

कार्य स्थिति में सुधार की संभावना है। सुसंगति से हर्ष होगा। खान-पान का ध्यान रखें। अधिकारी सहयोग करेंगे। पारिवारिक चिंता रह सकती है। आपके कार्य से अधिकारी प्रभावित होंगे। नोकरी में बदलाव सम्भव है।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

पराक्रम व सुख-समृद्धि बढ़ने से अनेक रुके काम पूरे होंगे। कार्य विस्तार होगा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध घनिष्ठ होंगे। भाइयों से विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। अनजाने में कोई बड़ी गलती हो सकती है, सतर्क रहें।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

सहयोग व अच्छे संबंधों के कारण लाभ होगा तथा उन्नति करेंगे। व्यापार-व्यवसाय अच्छा एवं उन्नत रहेगा। बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान होगा। प्रेम प्रसंग से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। मानसिक तनाव बड़ सकता है।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

जल्दबाजी न करें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आजीविका के लिए किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। आर्थिक कष्ट रहेगा। संतान की उन्नति में बाधा आ सकती है। दोस्तों का साथ मिलेगा।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

बुरी आदतों को हावी न होने दें। सुख में कमी आएगी। शत्रुओं द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। पारिवारिक क्लेश होगा। व्यापार, नौकरी की चिंता रहेगी। भागदौड़ अधिक होने से थकान रहेगी।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

आपके कार्यों की समाज में तारीफ होने से आपका रुतबा बढ़ेगा। व्यापार में इच्छानुकूल सफलता के योग हैं। कोई बड़े लाभ की उम्मीद है। पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। पारिवारिक कलेश रहेगा।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

सभी काम सिद्ध होंगे। व्यक्तिगत अथवा व्यापारिक कार्य से सुखद यात्रा हो सकेगी। आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मित्रों का साथ मिलेगा। उन्नति के अवसर हैं।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

क्रोध एवं उत्तेजना पर संयम रखें। भाइयों से विवाद हो सकता है। रोजगार के क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। आर्थिक संकट दूर होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आत्मविश्वास से कार्य करने पर वांछित प्रगति के योग हैं। व्यापार में नई योजनाओं के प्रति संभावनाएं बन सकेंगी। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी। भवन भूमि के मामले यथावत रहेंगे।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आपके गुणों एवं योग्यताओं के कारण बिगड़े कामों में भी गति आ सकती है। नौकरी में प्रलोभन में नहीं रहें। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। यात्रा सुखमय रहेगी। विवाह बाधा दूर होगी। आर्थिक लाभ हो सकता है।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

वाणी पर संयम रखें। व्यापार अच्छा चलेगा। दुस्साहस हानिकारक हो सकता है। विलासिता की वस्तु क्रय करने का योग बनेगा। मोज-मस्ती में समय बीतेगा। माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा।

