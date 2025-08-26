Patrika LogoSwitch to English

Today Tarot Rashifal 27 August 2025: गणपति के आशीर्वाद से किसका भाग्य चमकेगा, जानें आज का राशिफल में अपना भविष्य

Tarot Rashifal 27 August 2025: विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा के आगमन से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और नई ऊर्जा और अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस खास दिन टैरो राशिफल के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन? किस राशि को मिल सकता है किस्मत का साथ और किसे करना पड़ सकता है सावधानी बरतनी, आइए जानते हैं।

MEGHA ROY

Aug 26, 2025

Today Tarot Rashifal 27 August 2025: 27 अगस्त 2025 का दिन बेहद ही खास है क्योंकि यह न सिर्फ बुधवार है बल्कि गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर भी है, जिसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा के आगमन से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और नई ऊर्जा और  अवसर प्राप्त होते हैं। तो इस खास दिन टैरो राशिफल के अनुसार कैसा रहेगा आपका दिन? किस राशि को मिल सकता है किस्मत का साथ और किसे करना पड़ सकता है सावधानी बरतनी, आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से कि 27 अगस्त 2025 को आपकी राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल  (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज आप काम में सफलता पाकर भी खुद को और बेहतर बनाने की सोच में रहेंगे। किसी खास इंसान के लिए मन में आकर्षण तो रहेगा, मगर अपनी भावनाएं उनके सामने व्यक्त करने से झिझक सकते हैं। पाचन से जुड़ी तकलीफ या बेचैनी आपको परेशान कर सकती है।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कार्यक्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा आपको तनाव दे सकती है, लेकिन कोशिश करें कि दबाव को खुद पर हावी न होने दें। आपकी मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में उलझनें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट की समस्या उभर सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल  (Tarot Rashifal Mithun)

व्यवसाय से जुड़े जातकों को साझेदारी में नए मौके मिल सकते हैं। घर-परिवार और जीवनसाथी के बीच चल रहे विवादों को सुलझाना कठिन होगा। सिर भारी रह सकता है और आंखों से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि ऑफिस या काम की जगह आपकी प्रशंसा हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह केवल शुरुआत है, अभी वास्तविक प्रगति बाकी है। रिश्तों से जुड़े फैसले लेने से पहले हर बात को अच्छी तरह परखें। पेट में संक्रमण की संभावना है, सतर्क रहें।

सिंह टैरो राशिफल  (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि उच्च शिक्षा के लिए और मेहनत करनी होगी। आर्थिक कारणों से एडमिशन या पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में विवाह का निर्णय लेने से पहले अपने साथी को अच्छे से परखें। खानपान में सावधानी बरतें, कुछ खाद्य पदार्थ नुकसान दे सकते हैं।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि  करियर विकल्प चुनते समय असमंजस बना रहेगा। अपनी भावनात्मक परेशानी का सारा दोष साथी पर डालना ठीक नहीं है। आहार में बदलाव की जरूरत है, मसालेदार और तली-भुनी चीजों से बचें।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, स्टॉक मार्केट या निवेश से जुड़े लोगों को चिंता परेशान कर सकती है। निजी विवादों को दूसरों के साथ साझा करना गलतफहमी बढ़ा सकता है। सेहत के मामले में भी हल्की-फुल्की चिंता बनी रह सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कामकाज में दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना हानि पहुंचा सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से बहस के दौरान शब्दों का चयन सावधानी से करें। ब्लड प्रेशर की समस्या उभर सकती है, तनाव कम करने की कोशिश करें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि टैरो कार्ड्स के अनुसार, मार्केटिंग और प्रचार से जुड़े लोगों को आज लाभ के अवसर मिलेंगे। पार्टनर को किए वादे निभाने की पूरी कोशिश करें। जीवनशैली में बदलाव के कारण वजन बढ़ सकता है।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि किसी अप्रत्याशित स्रोत से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पार्टनर के साथ अचानक पिकनिक या यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। सुबह के समय स्वास्थ्य थोड़ा अस्थिर रहेगा लेकिन गंभीर समस्या की आशंका नहीं है।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कामकाज से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने का मौका मिलेगा। जीवनसाथी के सामने बार-बार जद करना विवाद खड़ा कर सकता है। बढ़ता वजन हार्मोनल असंतुलन की वजह बन सकता है।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal meen)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आपकी दक्षता और अनुभव के चलते काम का विस्तार करना आसान होगा। ज्ञान बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ते रहें। रिश्तों में विचारों के अंतर को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करें। शरीर पर सूजन हो तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं।

