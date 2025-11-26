Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल : किस राशि पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा? 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Aaj Ka Rashifal 27 November 2025 : 27 नवंबर 2025 का राशिफल: मार्गशीर्ष माह, शुक्ल पक्ष सप्तमी और धनिष्ठा नक्षत्र के शुभ संयोग में मेष से मीन राशि तक किसका भाग्य चमकेगा? जानें पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का शुभ रंग, शुभ अंक और संपूर्ण भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Nov 26, 2025

Aaj Ka Rashifal 27 November 2025

Aaj Ka Rashifal 27 November 2025 : देखें 27 नवंबर का संपूर्ण राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 27 November 2025 :आज का राशिफल :27 नवंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार, 27 नवंबर 2025, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा का दिन है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र और ध्रुव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। चंद्रमा का संचरण मकर राशि में रहेगा। इन महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं के बीच, पंडित मुकेश भारद्वाज आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए यह दिन कैसा रहने वाला है। क्या आज आपके आर्थिक कार्य सफल होंगे, संबंधों में मधुरता आएगी, या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जानने के लिए पढ़ें अपनी राशि का विस्तृत दैनिक राशिफल।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

आर्थिक कार्य आज अटक-अटक कर पूरे होंगे। प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। मन पर निराशा हावी न होने दें। भावनात्मक संबंधों मैं एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी अनुभव करेंगे। संबंधों को समय देना होगा।
शुभ रंग - डार्क ब्राऊन
शुभ अंक - 7

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

अत्यधिक भावुकता में वार्तालाप करने से बचना होगा। उच्च अधिकारियों की बात को गंभीरता से ले परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। तैयार रहें पारिवारिक तौर पर नई नीतियां बनाने का सही समय है।
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 8

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगीं। व्यवसाय में नई पूंजी के निवेश की आवश्यकता महसूस करेंगे। भूमि भवन के सौदों से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। वाहन के बदलाव की योजना बनेगी।
शुभ रंग - ऑफ़ व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

व्यस्तता बढ़ेगी नए कार्य हाथ में लेने पड़ सकते है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में फेरबदल संभव है। आर्थिक तौर पर अधिक सक्षम होंगे। अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन में निवेश संभव है।
शुभ रंग - व्हाईट
शुभ अंक - 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh)

जनसंपर्क बढ़ेगा। कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर देना होगा। आर्थिक उन्नति की मार्ग प्रशस्त होंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। भूमि आदि में निवेश लाभकारी रहेंगे।
शुभ रंग - कॉपर कलर
शुभ अंक - 8

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य एक साथ शुरू हो सकता है। व्यस्त रहने का समय है। स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा ठीक से करनी होगी। अति विश्वास से बचे।
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

उच्च अधिकारियों से संपर्क का लाभ लेने का सही समय है। नियमित कार्य की अवेहलना हो सकती है। सभी कार्यक्रमों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा। भाई बहनों से वार्तालाप में उनकी बात को ज्यादा महत्व दें।
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 1

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। विरोधी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा। परिश्रम से सफलता सुनिश्चित करें। व्यवसायिक यात्रा योग बन रहे हैं।
शुभ रंग - गोल्डन कलर
शुभ अंक - 4

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

विश्वस्त लोगों का समर्थन मिलेगा। परिवार में नई भूमिका बन सकती है। भावनात्मक संबंधों को लेकर मन में कष्ट रहेगा। परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहना होगा। यात्रा टाले।
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 7

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

आवश्यक कार्य शीघ्र पूर्ण करने होंगे। दूसरों पर निर्भरता कम करें। पारिवारिक जीवन में आनंद के अवसर मिलेंगे। स्थाई संबंधों की नींव रखने का सही समय है। भूमि और भवन से संबंधित सौदे होने की संभावना बन रही है।
शुभ रंग - ग्रे कलर
शुभ अंक - 3

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

मन में अनिश्चितता की स्थिति रह सकती है। भावनात्मक संबंधों के प्रति निर्भरता बढ़ेगी। अनउपयोगी कार्यों में धन खर्च हो सकता है। यात्रा के परिणाम निकालना मुश्किल रहेगा। विरोधियों को कूटनीति से जीतना होगा।
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 5

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

भावनात्मक संबंधों के प्रति मोह बढ़ेगा। जिम्मेदारी निभाने में मुश्किल आ सकती है। नियमित जिम्मेदारियां के प्रति कर्तव्य परायणता दिखानी होगी। बुजुर्गों और विशेषज्ञों की सलाह को महत्व दें।
शुभ रंग - क्रीम कलर
शुभ अंक - 1

Shani Margi 2025 : शनि की कृपा बरसने का सबसे अच्छा समय: 28 नवंबर को शनि मार्गी, ज्योतिषी से जानिए क्या करना होगा सही
धर्म/ज्योतिष
Shani Margi 2025

आज का राशिफल

dailyhoroscope

