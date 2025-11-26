Aaj Ka Rashifal, आज का राशिफल : किस राशि पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा? 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Aaj Ka Rashifal 27 November 2025 :आज का राशिफल :27 नवंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार, 27 नवंबर 2025, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा का दिन है। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र और ध्रुव योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। चंद्रमा का संचरण मकर राशि में रहेगा। इन महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं के बीच, पंडित मुकेश भारद्वाज आपको बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए यह दिन कैसा रहने वाला है। क्या आज आपके आर्थिक कार्य सफल होंगे, संबंधों में मधुरता आएगी, या आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जानने के लिए पढ़ें अपनी राशि का विस्तृत दैनिक राशिफल।