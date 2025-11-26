Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Shani Margi 2025 : शनि की कृपा बरसने का सबसे अच्छा समय: 28 नवंबर को शनि मार्गी, ज्योतिषी से जानिए क्या करना होगा सही

How to Please Shani : 28 नवंबर 2025 को शनि देव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। जानिए इसका क्या होगा असर होगा, शनि की कृपा पाने का शुभ समय और ज्योतिषी द्वारा बताए गए अचूक उपाय।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 26, 2025

Shani Margi 2025

Shani Margi 2025 : 28 Nov से सीधी चाल शुरू। धन, करियर में तरक्की चाहिए? ज्योतिषी ने बताया सफलता का मंत्र

Shani Margi 2025, Shani Ke Upay : वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रह हैं, जहाँ हर ग्रह की अपनी खास शक्तियाँ और प्रभाव होता है। शनि, शनि देव से जुड़ा है और इसे न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने बताया कि हर ग्रह एक खास समय में राशि बदलता है, जिससे सभी राशियों पर अलग-अलग असर पड़ता है, कुछ पर अच्छा और कुछ पर बुरा। अभी, शनि मीन राशि में है, जहाँ यह 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गया था। शनि की वक्री चाल 28 नवंबर 2025 को खत्म होगी, जिसके बाद यह फिर से आगे बढ़ जाएगा। यह सीधी चाल असलियत ला सकती है, जिससे कुछ राशियों को काफी फायदा हो सकता है।

शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में जन्मे। न्याय की दिव्य शक्ति और दिव्य कर्म उन्हीं के हैं। भगवान शनि अच्छे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बेईमानी और बुराई करने वालों को सजा देते हैं।

सबसे बड़ी सिखाने वाली भूमिका शनि की है क्योंकि जब लोग अपने असली मकसद से भटक जाते हैं, तो वे उन्हें सही रास्ते पर वापस लाते हैं।

शनि की कृपा के लिए मंत्र और श्लोक | How to Please Shani

Shani Ke Upay : इन शक्तिशाली मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से शनि का प्रभाव शांत हो सकता है:

शनि बीज मंत्र:Shani Beej Mantra

“ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः”

"ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः"

शनि गायत्री मंत्र: Shani Gayatri Mantra

“ॐ काकध्वजाय विद्महे, खड्गहस्ताय धीमहि, तन्नो मंदः प्रचोदयात्”

"ॐ काकध्वजाय विद्महे, खड्ग हस्ताय धीमहि, तन्नो मंदः प्रचोदयात्।"

शनि स्तोत्र (सुरक्षा के लिए प्रार्थना): Shani Stotra

“नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्।

छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥”

"मैं शनि को प्रणाम करता हूं, जो काले कोयले की तरह चमकते हैं, सूर्य के पुत्र हैं, यम के बड़े भाई हैं, और सूर्य की छाया से पैदा हुए हैं।"

शनि की कृपा पाने के लिए आप पांच असरदार उपाय अपना सकते हैं | Five Effective Measures to get the Blessings of Shani

1. शनि स्तोत्र या मंत्रों का जाप

    भगवान शनि को सम्मानित करने वाले सभी उपायों में, मंत्रों का जाप सबसे असरदार माना जाता है। सभी प्रार्थना मंत्रों में शनि गायत्री मंत्र और शनि स्तोत्र को सबसे अच्छे नतीजे देने वाला माना जाता है। जो लोग इन मंत्रों का जाप करते हैं, वे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करते हैं जो शनि के सभी बुरे असर को खत्म कर देती है और उनकी अच्छी शक्ति को उनके जीवन में आने देती है। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इन कामों को पूरी लगन से करने से भगवान शनि आशीर्वाद और अच्छी किस्मत दोनों दे सकते हैं।

    2. काले तिल या सरसों का तेल चढ़ाना

      भगवान शनि को काले तिल या सरसों का तेल चढ़ाना एक पारंपरिक उपाय है। कहा जाता है कि ये चढ़ावे शनि को खुश करते हैं और उनके बुरे असर को कम करते हैं। इस उपाय को करने के लिए, किसी शनि मंदिर या किसी शांत जगह पर जाएं और भगवान शनि से प्रार्थना करते हुए ये चीजें चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मुश्किलें दूर होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है।

      3. जरूरतमंदों या गरीबों को दान करना

        दान करने से बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। मान्यता के अनुसार, बिना स्वार्थ के किए गए कामों से लोगों को भगवान शनि का आशीर्वाद मिलता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना, काले कपड़े या तेल दान करने पर विचार करें। मान्यताओं के अनुसार, आपके खुले दिल से किए गए दान से अच्छे कर्मों का फल मिलता है, साथ ही मुश्किलों से सुरक्षा मिलती है और पॉजिटिव बदलाव आते हैं। भगवान शनि उन लोगों को बेहतर आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे दिल से दान करते हैं।

        4. व्रत रखना या मौन रखना

          शनि देव का व्रत रखना या मौन रखना एक और जरूरी उपाय है। बहुत से लोग अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए व्रत रखते हैं। आप सादा खाना खा सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। कुछ लोग अपने कामों पर ध्यान लगाने और सोचने के लिए दिन भर मौन भी रखते हैं। व्रत और मौन शनि के बुरे असर को कम करने और आध्यात्मिक विकास और अच्छे बदलावों के लिए जगह बनाने में मदद कर सकते हैं।

          5. पीपल के पेड़ या शनि मंदिर में पूजा करना

            पीपल का पेड़ भगवान शनि के लिए पवित्र है। कहा जाता है कि शनि जयंती पर पीपल के पेड़ के पास पूजा करने से भगवान शनि का आशीर्वाद मिलता है। आप मंत्र पढ़ते हुए या प्रार्थना करते हुए पेड़ के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ पास में नहीं है, तो आप शनि मंदिर जाकर वहां पूजा कर सकते हैं।

            Mangal Gochar 2025 : इस दिन होगा मंगल का धनु राशि में गोचर, इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत
धर्म/ज्योतिष
Mangal Gochar 2025
            धर्म/ज्योतिष
            Mangal Gochar 2025

            Published on:
26 Nov 2025 05:01 pm

            धर्म/ज्योतिष

