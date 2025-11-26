Shani Margi 2025 : शनि की कृपा बरसने का सबसे अच्छा समय: 28 नवंबर को शनि मार्गी, ज्योतिषी से जानिए क्या करना होगा सही

Shani Margi 2025, Shani Ke Upay : वैदिक ज्योतिष में नौ ग्रह हैं, जहाँ हर ग्रह की अपनी खास शक्तियाँ और प्रभाव होता है। शनि, शनि देव से जुड़ा है और इसे न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने बताया कि हर ग्रह एक खास समय में राशि बदलता है, जिससे सभी राशियों पर अलग-अलग असर पड़ता है, कुछ पर अच्छा और कुछ पर बुरा। अभी, शनि मीन राशि में है, जहाँ यह 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गया था। शनि की वक्री चाल 28 नवंबर 2025 को खत्म होगी, जिसके बाद यह फिर से आगे बढ़ जाएगा। यह सीधी चाल असलियत ला सकती है, जिससे कुछ राशियों को काफी फायदा हो सकता है।