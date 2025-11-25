Shani Margi from November 28 : मीन राशि में शनि मार्गी होने से बदल सकती है किस्मत! वृष, मिथुन, कर्क समेत इन राशियों को होगा लाभ

Shani Margi from November 28 : ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता माने जाने वाले शनि देव का गोचर और चाल बदलना एक बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसका सीधा असर देश-दुनिया और सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। 138 दिनों तक वक्री (उल्टी चाल) रहने के बाद, शनि देव 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी (सीधी चाल) होने जा रहे हैं। शनि की सीधी चाल शुरू होते ही कई राशियों के रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे, आर्थिक संकट कम होंगे और साढ़ेसाती व ढैय्या से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह परिवर्तन कर्मफल दाता शनिदेव की पूरी शक्ति को फिर से सक्रिय करेगा। जानिए शनि के मार्गी होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से अचूक उपाय आपके लिए शुभ फल ला सकते हैं।