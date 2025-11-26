टैरो राशिफल 27 नवंबर 2025 : नौकरी-पदोन्नति के योग, किसका खुलेगा भाग्य? जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 27 November 2025 : 27 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है? आज सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। मेष राशि वालों के लिए आज मुश्किल काम होंगे आसान, जबकि कर्क राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव या प्रमोशन मिल सकता है। सिंह राशि में स्थान परिवर्तन और लंबी यात्रा के योग हैं। वहीं, वृषभ और धनु राशि वालों को बेवजह खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अपने वित्त, करियर, और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें अपने दिन का सटीक मार्गदर्शन