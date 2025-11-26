टैरो राशिफल 27 नवंबर 2025 : नौकरी-पदोन्नति के योग, किसका खुलेगा भाग्य? जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 27 November 2025 : गुरुवार 27 नवंबर टैरो रीडिंग (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 27 November 2025 : 27 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है? आज सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। मेष राशि वालों के लिए आज मुश्किल काम होंगे आसान, जबकि कर्क राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव या प्रमोशन मिल सकता है। सिंह राशि में स्थान परिवर्तन और लंबी यात्रा के योग हैं। वहीं, वृषभ और धनु राशि वालों को बेवजह खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अपने वित्त, करियर, और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें अपने दिन का सटीक मार्गदर्शन
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है। जो काम आपको मुश्किल लग रहे थे, आज वो आसानी से हो जाएंगे।समस्या की जड़ को समझ कर उसका तार्किक समाधान ढूंढना आसान रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सौदा भी हो सकता है, खासकर अगर आप साझेदारी में हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपने बर्ताव पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। कारोबारियों का मन थोड़ा भटक सकता है, काम में मन नहीं लगेगा। मेहनत तो करेंगे, कमाई भी होगी, लेकिन खर्चे उससे ज्यादा रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके दुश्मन आपके खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। कूटनीतिक बातचीत के द्वारा अपनी स्थिति बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। अपना उधार पैसा वापस लेने के लिए दबाव बनाने से काम हो जाएगा। पैसे की स्थिति मजबूत होगी, धन भी बढ़ेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के कुछ लोगों को आज नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रमोशन या तरक्की मिलने के भी पूरे चांस हैं। आपका काम अलग पहचान दिला सकता है। सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को भी फायदा होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोग आज घर में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती है। लंबी व्यावसायिक यात्रा की संभावना बनती है। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होगा। लेकिन, आज भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहना चाहिए। अपने काम से काम रखें। गोपनीय बातों को जानने का प्रयास आज आपके विरोधी कर सकते हैं अतः सावधान रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वाले आज पूरी एनर्जी के साथ अपने काम निपटाएंगे। लेकिन, दूसरों पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो बहस हो सकती है। पैसों की स्थिति ठीक है और धन भी बढ़ेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार वृश्चिक राशि के जातक अगर दूसरों का बुरा करने का सोचेंगे तो तो उसके फल उन्हें ही पहले मिल जाएंगे। मन की धारणा को स्वच्छ रखें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। भाग्य आपको आपके व्यवहार के अनुरूप ही फल देने वाला रहेगा। आर्थिक मामलों में समय अच्छा है। अचानक लाभ हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का अधिकांश समय आज व्यर्थ कार्यों में बर्बाद हो सकता है। फिलहाल, आपको सलाह है कि अनैतिक कार्य करने से बचें। मानहानि की संभावना बन जाती है। काम कराने के लिए दूसरों को प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे। धन खर्च करते समय ध्यान रखें, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के पास काम की अधिकता रहने वाली है। इसलिए सोच समझकर लोगों से प्रॉमिस करें। समय पर काम ना पूरा होने पर लोगों की बातें आपको सुननी पड़ सकती है। मित्रों के सहयोग से अच्छा धन लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज अपने काम ईमानदारी से करेंगे। आपकी मदद से आपके साथी कर्मचारी भी आप को सहयोग देने के लिए आगे आएंगे। छोटी मोटी मुश्किलों को मिलजुल कर आसानी से दूर कर पाएंगे। मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग आज प्रमोशन या तरक्की के लिए जरूरी टेस्ट या चैलेंज पार करने की कोशिश करेंगे। थोड़े अनुभव की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन निराश मत होइए। अपने सीनियर्स या बॉस से खुलकर बात करें, सही सलाह लें। पैसों के मामले में दिन ठीक-ठाक रहेगा।
