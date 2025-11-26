Mangal Gochar 2025 : इस दिन होगा मंगल का धनु राशि में गोचर, इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

Mangal Gochar 2025 : धनु राशि में मंगल का गोचर: 5 राशियों के लिए वरदान, बाकी रहें सावधान! जानें संपूर्ण भविष्यवाणी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Mangal Gochar 2025 : 7 दिसंबर 2025 को मंगल ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेगा और 16 जनवरी 2026 तक यहीं रहेगा। यह अवधि ऊर्जा, साहस, निर्णय क्षमता और महत्वाकांक्षा बढ़ाने वाली मानी जाती है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से यह गोचर बड़े फैसलों, दूरदर्शिता और अवसरों को मजबूत करता है। मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन के लिए यह समय खासतौर पर लाभकारी रहेगा, जबकि वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि को सावधानी रखनी होगी।
ऊर्जा, हिम्मत, साहस और लक्ष्य–ये चार गुण मंगल ग्रह का परिचय माने जाते हैं। बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि में जब मंगल प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव सिर्फ़ सोच पर नहीं, बल्कि बड़े फैसलों, दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा पर भी पड़ता है। वर्ष 2025 में मंगल का यह खास (Mangal ka Dhanu Rashi Main Gochar) गोचर 7 दिसंबर, रात 8:27 बजे होने वाला है. धनु राशि में मंगल लगभग 16 जनवरी 2026 तक रहेगा. इस दौरान ऊर्जा, काम करने की गति, सोच का दायरा और लक्ष्य पूरे करने की इच्छा कई गुना बढ़ेगी।
धनु राशि, जो उच्च शिक्षा, साहसिक फैसलों और विस्तार का प्रतीक है, मंगल की तेज़ ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसा समय बनाती है जिसमें व्यक्ति सोच-समझकर जोखिम लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है।
मंगल का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। यह गोचर आपके 9वें भाव में पड़ रहा है, जिससे किस्मत साथ देगी, और भाग्य उभरने लगेगा। नई यात्राएँ, शिक्षा से जुड़े फैसले और करियर के बड़े कदम फायदेमंद रहेंगे। बस इतनी सलाह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।
सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद सकारात्मक है। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, रोमांटिक लाइफ मजबूत होगी, और बच्चे से जुड़े कामों में प्रगति मिलेगी। कला, मनोरंजन,मीडिया, और खेल से जुड़े लोगों को नया मौका मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर सामाजिक जीवन को मजबूत करेगा। नए दोस्त बनेंगे, लोग आपके काम को पहचानेंगे, और आपको समूह में काम करने से लाभ मिलेगा। यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा और कई अधूरे कार्य पूरे होंगे।
मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर में मजबूत प्रगति देने वाला है। नई जिम्मेदारी मिलेंगी, प्रमोशन का योग बनेगा और महत्वपूर्ण लोग आपका साथ देंगे। लेकिन जल्दबाजी से बचें, क्योंकि उतावलापन नुकसान पहुंचा सकता है।
