Mangal Gochar 2025 : इस दिन होगा मंगल का धनु राशि में गोचर, इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

ऊर्जा, हिम्मत, साहस और लक्ष्य–ये चार गुण मंगल ग्रह का परिचय माने जाते हैं। बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि में जब मंगल प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव सिर्फ़ सोच पर नहीं, बल्कि बड़े फैसलों, दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा पर भी पड़ता है। वर्ष 2025 में मंगल का यह खास (Mangal ka Dhanu Rashi Main Gochar) गोचर 7 दिसंबर, रात 8:27 बजे होने वाला है. धनु राशि में मंगल लगभग 16 जनवरी 2026 तक रहेगा. इस दौरान ऊर्जा, काम करने की गति, सोच का दायरा और लक्ष्य पूरे करने की इच्छा कई गुना बढ़ेगी।