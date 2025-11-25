Patrika LogoSwitch to English

Astrological Gemstone Guide : राशि रत्न के लिए दाएं हाथ की उंगली क्यों खास है? जानिए कौनसी राशि के लिए है कौनसा स्टोन

Which Finger To Wear Your Gemstone Ring In : हर उंगली खास एनर्जी लेवल से जुड़ी होती है जो उससे जुड़े ग्रह और उसके जेमस्टोन से कोऑर्डिनेट करती है। यहां राशि के हिसाब से इसका महत्व बताया गया है कि किस उंगली में कौन सा स्टोन पहनना चाहिए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 25, 2025

Astrological Gemstone Guide

Astrological Gemstone Guide : दाएं हाथ की उंगली क्यों है खास? राशि रत्न पहनने का सही तरीका और नियम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Rashi Ratna Kis Ungli Me Pahne : ज्योतिष और रत्न विज्ञान के अनुसार, केवल सही रत्न पहनना ही काफी नहीं है; सही उंगली और सही हाथ का चयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि हमारी प्रत्येक उंगली एक विशिष्ट ग्रह और उसकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो उस रत्न की शक्ति को सीधे प्रभावित करती है। तर्जनी (Index Finger) का संबंध बृहस्पति से है, मध्यमा (Middle Finger) शनि से, और अनामिका (Ring Finger) सूर्य से। तो, आपकी राशि के लिए कौन सा रत्न है और उसे किस उंगली में पहनना सबसे शुभ होगा? आइए, इस विस्तृत गाइड में जानते हैं कि राशि के अनुसार, दाएं हाथ की उंगली क्यों खास है और आप अपने लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को कैसे सक्रिय कर सकते हैं।

इंडेक्स फिंगर के लिए रत्न | Gemstone for the index finger

इंडेक्स फिंगर, जिसे तर्जनी या तर्जनी उंगली भी कहा जाता है, माना जाता है कि यह बृहस्पति ग्रह से जुड़ी है। बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और यह बहुतायत, आत्मविश्वास, ज्ञान और समृद्धि को दिखाता है। इसलिए, इस उंगली में जेमस्टोन रिंग पहनने से लोगों को बहुत ज्ञान और लीडरशिप क्वालिटी मिलती है।

पुरुषों के लिए, यह सलाह दी जाती है कि गुरु नांग रिंग, जो एक पीला नीलम स्टोन की अंगूठी है, उसे दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में पहना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि यह गुरु रिंग फिंगर पुरुषों के लिए खुशी और अच्छा सोशल स्टेटस लाती है।

मिडिल फिंगर में कौनसा स्टोन पहने | Which stone should be worn on the middle finger?

मिडिल फिंगर को हिंदी में मध्यमा कहा जाता है और यह शनि ग्रह से जुड़ी है। चूंकि यह ग्रह डिसिप्लिन, पावर और जिम्मेदारी को दिखाता है, इसलिए इस उंगली में ब्लू नीलम जैसे पावरफुल स्टोन पहनने का सुझाव दिया जाता है। राशि के अनुसार कौन सा स्टोन किस उंगली में पहनना चाहिए, कुंभ राशि वालों को अपने लक्ष्यों को मैनेज करने और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को दूर करने के लिए नीलम पहनने की सलाह दी जाती है।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, महिलाओं को दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में नीलम की अंगूठी पहननी चाहिए। आमतौर पर, महिलाओं के लिए, यह कहा जाता है कि सबसे अच्छी उंगली बाएं हाथ की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बायां हाथ स्त्री पक्ष को दिखाता है, जो उन्हें रिश्तों में तरक्की, प्रोफेशनल सफलता और अच्छी सेहत देता है। लेकिन यह पत्थर दोनों हाथों में पहना जा सकता है। दूसरे राशि के पत्थर जैसे मूंगा, कैट्स आई और डायमंड भी शनि ग्रह से जुड़े एनर्जी लेवल के रेगुलेशन के कारण बीच वाली उंगली में पहनने की सलाह दी जाती है।

रिंग फिंगर के लिए राशि रत्न | Rashi Gemstone for Ring Finger

इस उंगली को “सन फिंगर” भी कहा जाता है, जो ज्योतिष में पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। यह क्रिएटिविटी और बुद्धि को दिखाती है। शादी में रिंग फिंगर प्यार, विश्वास और जोश को दिखाती है। इसलिए, शादी और सगाई की अंगूठियां आमतौर पर इसी उंगली में पहनी जाती हैं। राशि के अनुसार कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना चाहिए, रूबी सूर्य ग्रह से जुड़ा है, इसलिए जुलाई में जन्मे लोगों को इसे रिंग फिंगर में पहनने की सलाह दी जाती है।

रिंग फिंगर सूर्य ग्रह की एनर्जी का इस्तेमाल करती है और राशि रत्न के साथ मिलकर यह दिल और आंखों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स देती है।

लिटिल फिंगर लिए एमराल्ड रिंग | Emerald Ring for Little Finger

पानी के तत्व से जुड़ी यह उंगली व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर पर असर डालती है। लिटिल फिंगर बुध ग्रह से जुड़ी होती है, इसलिए इस उंगली में एमरल्ड स्टोन पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह भी उसी ग्रह से कंट्रोल होती है। जो लोग पब्लिक स्पीकिंग जैसे प्रोफेशन में हैं, उन्हें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और अपने प्रोफेशन में सफलता पाने के लिए एमरल्ड रिंग पहनने की सलाह दी जाती है।

ज्योतिष अनुसार रत्न धारण |Which Finger To Wear Your Gemstone Ring In

राशि नामस्वामी ग्रहराशि रत्न (रत्न का नाम)शुभ दिनउपयुक्त उंगली
मेष (Aries)मंगलमूंगा (Moonga Stone)मंगलवारअनामिका (Ring Finger)
वृषभ (Taurus)शुक्रहीरा (Heera / Diamond)शुक्रवारकनिष्ठा (Little Finger)
मिथुन (Gemini)बुधपन्ना (Emerald)बुधवारकनिष्ठा (Little Finger)
सिंह (Leo)सूर्यमाणिक (Ruby)रविवारअनामिका (Ring Finger)
कन्या (Virgo)बुधपन्ना (Panna Stone)बुधवारकनिष्ठा (Little Finger)
तुला (Libra)शुक्रहीरा (Heera / Diamond)शुक्रवारमध्यमा (Middle Finger)
वृश्चिक (Scorpio)मंगलमूंगा (Coral Stone)मंगलवारअनामिका (Ring Finger)
धनु (Sagittarius)बृहस्पतिपुखराज (Pukhraj)गुरुवारतर्जनी (Index Finger)
मकर (Capricorn)शनिनीलम (Neelam)शनिवारमध्यमा (Middle Finger)
कुंभ (Aquarius)राहुगोमेद (Hessonite)शनिवारमध्यमा (Middle Finger)
मीन (Pisces)बृहस्पतिपीला पुखराज / येलो सैफायरगुरुवारतर्जनी (Index Finger)

अंगूठे के लिए रत्न

ज्योतिष में अंगूठा एम्बिशन, ताकत, पैशन, क्रिएटिविटी और विलपावर को दिखाता है। अंगूठे से जुड़ा ग्रह मंगल है जो मुश्किल हालात से निपटने के लिए एनर्जी और पावर को दिखाता है। रूबी या गार्नेट सबसे अच्छा रत्न है जिसे महिलाएं अंगूठे में पहन सकती हैं। इस पत्थर को सोने में पहनने से पहनने वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है।

सही उंगली पर सही पत्थर चुनने के अलावा, पहले उसे ऊर्जा से भरना भी जरूरी है। रत्न पहनने के कई नियम हैं जिनका पालन करते हुए व्यक्ति को अपनी राशि के हिसाब से यह देखना चाहिए कि कौन सा पत्थर किस उंगली में पहनना है।

धर्म/ज्योतिष

