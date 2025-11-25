Astrological Gemstone Guide : राशि रत्न के लिए दाएं हाथ की उंगली क्यों खास है? जानिए कौनसी राशि के लिए है कौनसा स्टोन

Rashi Ratna Kis Ungli Me Pahne : ज्योतिष और रत्न विज्ञान के अनुसार, केवल सही रत्न पहनना ही काफी नहीं है; सही उंगली और सही हाथ का चयन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि हमारी प्रत्येक उंगली एक विशिष्ट ग्रह और उसकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो उस रत्न की शक्ति को सीधे प्रभावित करती है। तर्जनी (Index Finger) का संबंध बृहस्पति से है, मध्यमा (Middle Finger) शनि से, और अनामिका (Ring Finger) सूर्य से। तो, आपकी राशि के लिए कौन सा रत्न है और उसे किस उंगली में पहनना सबसे शुभ होगा? आइए, इस विस्तृत गाइड में जानते हैं कि राशि के अनुसार, दाएं हाथ की उंगली क्यों खास है और आप अपने लिए सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को कैसे सक्रिय कर सकते हैं।