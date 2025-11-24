टैरो राशिफल 25 नवंबर 2025 : मंगलवार को हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा , जानें हर राशि का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025, मंगलवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और गांदा योग का संयोग दिन को और भी प्रभावशाली बनाता है। अभिजीत मुहूर्त आज विशेष रूप से शुभ है। ऐसे में टैरो कार्ड्स इस दिन के अवसरों, चुनौतियों और ऊर्जा को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा प्रत्येक राशि का विस्तृत टैरो राशिफल। (Daily Tarot Horoscope)