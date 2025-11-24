टैरो राशिफल 25 नवंबर 2025 : मंगलवार को हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा , जानें हर राशि का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025, मंगलवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और गांदा योग का संयोग दिन को और भी प्रभावशाली बनाता है। अभिजीत मुहूर्त आज विशेष रूप से शुभ है। ऐसे में टैरो कार्ड्स इस दिन के अवसरों, चुनौतियों और ऊर्जा को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा प्रत्येक राशि का विस्तृत टैरो राशिफल। (Daily Tarot Horoscope)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज बैंक से संबंधित कामों में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आज आप खुद ही सोच सोचकर मन में डर पैदा कर लेंगे। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक दिन रहेगा। खर्च भी नियंत्रित रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोग आज जो भी विपरित परिस्थिति आने वाली हैं उन्हें पहले ही भाप लेंगे। काम में आने वाले सभी चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करते हुए काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए शुक्रवार का दिन सफलता देने वाला दिन है। क्रिएटिव कामों से बहुत अधिक लाभ होगा। वित्तीय मामलों में कमाई अच्छी होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के मन में अशांति रहने वाली है। आज आपके भविष्य की चिंताएं मन को परेशान करेंगी। एक से ज्यादा काम सामने आ सकते हैं। किस पर ज्यादा फोकस करें, इसका निर्णय करना मुश्किल होगा। एकांतवास मन को सुकून देगा। खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक सामाजिक स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए आज बहुत प्रयास करेंगे। साथ ही आज आपके नए लोगों से संबंध बनेंगे। आर्थिक मामलों में बेहतरीन दिन है। मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज वैवाहिक संबंधों और लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं, आज इस राशि के विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। आज वह कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज परंपरा से हटकर नई तकनीक के प्रयोग पर ज्यादा फोकस करेंगे। नई तकनीक से चलने वाली मशीन की खरीदारी संभव है। कोई भी कार्य करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ ले और कोई डाउट हो तो अपने उच्च अधिकारियों की मदद से उसे दूर करने का प्रयास करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं उन्हें दूर करने में आज कोई अनजान व्यक्ति सहायक बन सकता है। वरिष्ठ लोगों को मान सम्मान देने से आपको उनके अनुभव का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक जो किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें आज अपने कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। बेवजह एक-दूसरे पर शक करने से बचें। व्यापारी वर्ग को तरक्की के लिए कामकाज के पुराने तौर-तरीकों में बदलाव लाना जरूरी रहेगा। कमाई बहुत अच्छी होने की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पुराना पैसा निकालने के लिए प्रयास करने से कुछ लाभ होने की संभावना है। आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि अतिरिक्त खर्चों पर थोड़ा काबू रखें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने ही विचारों के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आज व्यर्थ के चिंतन आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। समय सीमा का निर्धारण करने से काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिनचर्या अव्यवस्थित रह सकती है। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा। लाभ की अच्छी संभावनाएं बनती हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज एक जगह टिक कर काम करने में मुश्किल होगी। उबाऊ दिनचर्या में परिवर्तन करके कुछ नया करने के लिए ट्राई करेंगे। तकनीकी कार्य करने वाले जातकों को लाभ होगा। अतिसंवेदनशीलता निर्णय लेने में बाधक बनेगी। धन प्राप्ति के लिए समय सामान्य है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपने व्यापार व्यवसाय को चमकाने के लिए अभिनव प्रयोग करेंगे। बिजनेस प्रमोशन के लिए ऑनलाइन मीडिया मददगार साबित होगा। काम के साथ-साथ माहौल को हल्का बनाने के लिए मौज मस्ती में भी संलग्न रहेंगे। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे।
