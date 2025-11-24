Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 25 नवंबर 2025 : मंगलवार को हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा , जानें हर राशि का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल जानें। मंगलवार, हनुमान कृपा, शुभ मुहूर्त, मकर में चंद्रमा और 12 राशियों के टैरो कार्ड के आधार पर दैनिक भविष्यफल।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 24, 2025

Tarot Card Reading 25 November 2025

Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 25 November 2025 : 25 नवंबर 2025, मंगलवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और गांदा योग का संयोग दिन को और भी प्रभावशाली बनाता है। अभिजीत मुहूर्त आज विशेष रूप से शुभ है। ऐसे में टैरो कार्ड्स इस दिन के अवसरों, चुनौतियों और ऊर्जा को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा प्रत्येक राशि का विस्तृत टैरो राशिफल। (Daily Tarot Horoscope)

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज बैंक से संबंधित कामों में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। आज आप खुद ही सोच सोचकर मन में डर पैदा कर लेंगे। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभदायक दिन रहेगा। खर्च भी नियंत्रित रहेंगे।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोग आज जो भी विपरित परिस्थिति आने वाली हैं उन्हें पहले ही भाप लेंगे। काम में आने वाले सभी चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करते हुए काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए शुक्रवार का दिन सफलता देने वाला दिन है। क्रिएटिव कामों से बहुत अधिक लाभ होगा। वित्तीय मामलों में कमाई अच्छी होगी।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के मन में अशांति रहने वाली है। आज आपके भविष्य की चिंताएं मन को परेशान करेंगी। एक से ज्यादा काम सामने आ सकते हैं। किस पर ज्यादा फोकस करें, इसका निर्णय करना मुश्किल होगा। एकांतवास मन को सुकून देगा। खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक सामाजिक स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए आज बहुत प्रयास करेंगे। साथ ही आज आपके नए लोगों से संबंध बनेंगे। आर्थिक मामलों में बेहतरीन दिन है। मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज वैवाहिक संबंधों और लव लाइफ में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहीं, आज इस राशि के विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। आज वह कोई नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज परंपरा से हटकर नई तकनीक के प्रयोग पर ज्यादा फोकस करेंगे। नई तकनीक से चलने वाली मशीन की खरीदारी संभव है। कोई भी कार्य करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ ले और कोई डाउट हो तो अपने उच्च अधिकारियों की मदद से उसे दूर करने का प्रयास करें।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं उन्हें दूर करने में आज कोई अनजान व्यक्ति सहायक बन सकता है। वरिष्ठ लोगों को मान सम्मान देने से आपको उनके अनुभव का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक मामलों में दिन बहुत अच्छा है।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक जो किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें आज अपने कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। बेवजह एक-दूसरे पर शक करने से बचें। व्यापारी वर्ग को तरक्की के लिए कामकाज के पुराने तौर-तरीकों में बदलाव लाना जरूरी रहेगा। कमाई बहुत अच्छी होने की संभावना बनती है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पुराना पैसा निकालने के लिए प्रयास करने से कुछ लाभ होने की संभावना है। आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि अतिरिक्त खर्चों पर थोड़ा काबू रखें।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने ही विचारों के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आज व्यर्थ के चिंतन आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। समय सीमा का निर्धारण करने से काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिनचर्या अव्यवस्थित रह सकती है। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा। लाभ की अच्छी संभावनाएं बनती हैं।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज एक जगह टिक कर काम करने में मुश्किल होगी। उबाऊ दिनचर्या में परिवर्तन करके कुछ नया करने के लिए ट्राई करेंगे। तकनीकी कार्य करने वाले जातकों को लाभ होगा। अतिसंवेदनशीलता निर्णय लेने में बाधक बनेगी। धन प्राप्ति के लिए समय सामान्य है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज अपने व्यापार व्यवसाय को चमकाने के लिए अभिनव प्रयोग करेंगे। बिजनेस प्रमोशन के लिए ऑनलाइन मीडिया मददगार साबित होगा। काम के साथ-साथ माहौल को हल्का बनाने के लिए मौज मस्ती में भी संलग्न रहेंगे। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे।

ये भी पढ़ें

Shani Margi 2025 : 138 दिनों बाद 28 नवंबर से मीन राशि में शनिदेव की सीधी चाल, जानिए मेष से कन्या राशि पर क्या पड़ेगा असर
धर्म/ज्योतिष
Shani Margi 2025, Saturn Turns Direct in Pisces

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

24 Nov 2025 04:43 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 25 नवंबर 2025 : मंगलवार को हनुमान जी की कृपा, इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा , जानें हर राशि का टैरो भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shani Margi 2025 : 138 दिनों बाद 28 नवंबर से मीन राशि में शनिदेव की सीधी चाल, जानिए मेष से कन्या राशि पर क्या पड़ेगा असर

Shani Margi 2025, Saturn Turns Direct in Pisces
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 24 November 2025 :  महादेव की कृपा से आज चमक सकता है इन 4 राशियों का भाग्य, कर्क को बड़ी सफलता, जानिए 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 24 November
राशिफल

टैरो राशिफल 24 नवंबर 2025 : महादेव का आशीर्वाद! जानें मेष से मीन तक, आज किसे मिल सकती है बड़ी सफलता?

Tarot Card Reading 24 November
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 November 2025 : 23 नवंबर राशिफल: मेष को सूझबूझ, कुंभ को कूटनीति से मिलेगी सफलता, वृषभ-मिथुन मालामाल

Aaj Ka Rashifal 23 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 23 नवंबर 2025 : जानें आज आपके लिए क्या कहते हैं किस्मत के पत्ते!

Tarot Card Reading 23 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.