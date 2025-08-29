Aaj Ka Rashifal, 29 August 2025 : आज किस राशि पर बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा? जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 29 August 2025 : आज का दिन किसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा और किसे थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है? ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर राशि पर अलग-अलग असर डाल रही है। करियर, कारोबार, सेहत और रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं आज का राशिफल।