राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 29 August 2025 : आज किस राशि पर बरसेगी लक्ष्मी जी की कृपा? जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 28 August 2025 : जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क समेत सभी 12 राशियों का आज का भविष्यफल। करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और धन से जुड़ी जरूरी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां पढ़ें।

भारत

Dimple Yadav

Aug 29, 2025

Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 29 August 2025 : आज का दिन किसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा और किसे थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है? ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर राशि पर अलग-अलग असर डाल रही है। करियर, कारोबार, सेहत और रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं आज का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Mesh Rashifal)

आज आलस्य से बचकर रहें अन्यथा बने काम बिगड़ सकते हे। कार्यो में रुकावट आ सकती हे। कार्यस्थल पर किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें। महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप से नुकसान सम्भव हे।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

दिन की शुरुवात आनंदप्रद रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। समाज में अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हितचिंतक रहेंगे। व्यापार-नौकरी में लाभ होगा। परिजनो की मदद से कार्य सम्पन्न होंगे।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

जिसे आप किसी काम का न समझते थे आज वही आप के कार्यो में सहभागी बनेगा। यात्रा का योग हे। रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधी विवाद बड़ा रूप ले सकते हे। सतर्क रहे।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

सामाजिक कुछ लोग आप के किये कार्यो से नाखुश रहेगे। आज कार्यों को परिजनों में प्रशंसा मिलेगी। मन में उत्साह बढेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी। खर्चों में कमी करें। कानूनी विवाद निपटेंगे।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

आप की दिनचर्या बदलाव होगा। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ सम्भव हे। रचनात्मक अथवा व्यापारिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा। नवीन योजनाओं में निवेश सम्भव हे।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। परिवार में तनाव से चिंता बढेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। परोपकार में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म में समय व्यतीत होगा।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

दिन मध्यम हे। संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात आत्मबल मजबूत करेगी। लापरवाही से काम न करें। वाहन सुख सम्भव हे।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

आलस त्यागे। समय पर काम करे। आप की मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। सश्रम किए गए कार्य सफल होंगे। पारिवारिक कष्ट एवं समस्याओं का अंत संभव है। आय से अधिक व्यय न करें।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

आज आकस्मिक लाभ हो सकता हे। निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता होगी। परिश्रम से स्वयं के कार्यों में भी शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद हे। विदेश जाने के योग बनेगे।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

आप को पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी। आज कार्य में नवीनता के भी योग हैं। संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान बढ़ेगा। दिन अनुकूल हे। व्यापार में सफलता मिलेगी और कीर्ति बढेगी।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

आप की मेहनत के अनुरूप सफलता मिलने में संदेह हे। आज किसी हनुमान मन्दिर में जाकर सिंदूर और तैल अर्पण करें, रुके काम बनेगे, सफलता मिलेगी। दूसरों के झंझटों में न पड़ें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें। मांगलिक आयोजनों के लिए रुपरेखा में परिवर्तन होगा। अच्छे कार्यो के लाभकारी परिणाम मिलेंगे। सामाजिक समारोहों में भाग ले सकते हे। विरोधियो से सावधान रहें।

29 Aug 2025 06:00 am

