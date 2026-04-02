Rashifal 3 April 2026 : राशिफल 3 अप्रैल 2026: आज से शुरू हो रहा है वैशाख माह, जानें मेष से मीन तक अपनी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 3 April 2026: वैशाख मास का आरंभ, किन राशियों पर होगी विष्णु जी की कृपा?
Aaj Ka Rashifal 3 April 2026, Today Horoscope, Daily Rashifal : 3 अप्रैल 2026 से पवित्र वैशाख माह 2026 की शुरुआत हो रही है, जो 1 मई तक चलेगा। पुराणों के अनुसार, इस महीने के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान विष्णु हैं। स्कंद पुराण में वैशाख मास के दौरान स्नान, दान और व्रत-उपवास का विशेष महत्व बताया गया है, जो जाने-अनजाने हुए पापों का नाश करता है। आज के इस विशेष राशिफल में हम जानेंगे कि ग्रहों की चाल और वैशाख के इस शुभ आरंभ का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा? भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैंआज का राशिफल।
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कमाई के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिजनेस करने वाले लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे और इन्हें अपनी योजनाओं का फायदा मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को यदि अधिकारी कोई काम सौंपते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, अन्यथा उनसे कोई गलती हो सकती है। आप अपना खाली समय इधर-उधर बैठकर बिताने की बजाय कुछ नया सीखने में लगाएं। आपका रुका हुआ काम आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पूरा होगा।
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि लिए अच्छा रहने वाला है। किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जो आपकी खुशी का कारण बनेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे तो आज आपको कहीं से अचानक कमाई मिलने की खुशी होगी और चिंता से कुछ राहत महसूस करेंगे। आज कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। आपको परिवार के लोगों की बातों को सुनना और समझना होगा। अपनी मर्जी से फैसला लेंगे तो परिवार की नाराजगी का सामना करना होगा। नौकरी की तलाश में जो लोग हैं उन्हें आज इस संदर्भ में अच्छी खबर मिल सकती है।
आज का दिन मिथुन राशि के लिए कई मामलों में बेहतरीन रहने वाला है। आप आज किसी मित्र या अनुभवी की सलाह से धन का निवेश कर सकते हैं। आपको आज कहीं से अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा। कोई सोचा हुआ काम आज आपका पूरा होगा। ससुराल पक्ष से आपका किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आज गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्ते बेहतर होंगे। आप आज किसी मित्र या संबंधी के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार वालों के सामने उजागर हो सकती है। आपको आज बच्चों के लिए कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपकी परेशानी का समाधान हो सकता है। कार्यस्थल पर कामकाज को लेकर दिक्कत आ रही है तो अधिकारियों से बात कर सकते हैं। वैसे आपके सितारे कहते हैं कि, कड़ी मेहनत के बाद ही आपको आज सफलता मिल सकती है। घर के कुछ कार्यों में आप अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाएंगे। यदि आपने पहले किसी को पैसा उधार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है।
आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उलझन और परेशानियों वाला रहेगा। आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जमीन या मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको इस मामले में सतर्कता से काम लेना होगा नहीं तो बात अटक सकती है। आज कार्यक्षेत्र में प्रगति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपके लिए सलाह है कि आज साझेदारी के काम में सतर्कता बरते नहीं तो धोखा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आज आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा।
आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए खुशियों भरा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे किसी झगड़े को बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है तो बातचीत से स्थिति आज सुधर सकती है। आज आप किसी काम को लेकर चिंतित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में आज वरिष्ठजनों से प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके आज कोई सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा। लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है।
आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए व्यस्तता भरा रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत बिगड़ने से आपको चिंता होगी। आज आप अपने रुके हुए काम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और किसी मित्र की मदद से आप सफलता पाएंगे। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। कार्यस्थल पर आपको आज अपने काम के प्रति गंभीर रहना होगा। दूर रहने वाले संबंधी से आपको आज कोई अच्छी खबर मिलेगी।
आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। आज अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें इससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। अगर आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको अपने जीवनसाथी के विचारों को समझना होगा। कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।
आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। आपकी कोई पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी और आप किसी पुरानी घटना को याद करके मुस्कुराएंगे। आपको अपने ससुराल पक्ष से आज खूब लाभ मिलेगा। जो छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों की सलाह का पालन करके आज लाभ अर्जित कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढेगी और आपको आज कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा।
आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता के कारण आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको जीवनसाथी को शॉपिंग के लिए ले जाना होगा। बच्चों की शिक्षा और सफलता से मन प्रसन्न होगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अच्छा है, प्रयास शुरू कर सकते हैं। किराना कारोबारियों की आज अच्छी कमाई होगी।
आर्थिक मामलों में आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग अगर लोन लेकर कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने और घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपको एक से अधिक स्रोतों से आज आय प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी आज रुचि होगी। किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का संयोग बनेगा।
आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे और काम को लेकर आपके इरादे बहुत मजबूत रहेंगे। अपनी लगनशीलता और मेहनत से आप सफल भी जरूर होंगे। आपका अपने जीवनसाथी के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। नौकरी कर रहे लोगों को आज पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। आपको अपने आसपास रहने वाले छुपे शत्रुओं से सावधान रहना होगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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