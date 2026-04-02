Rashifal 3 April 2026 : राशिफल 3 अप्रैल 2026: आज से शुरू हो रहा है वैशाख माह, जानें मेष से मीन तक अपनी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 3 April 2026, Today Horoscope, Daily Rashifal : 3 अप्रैल 2026 से पवित्र वैशाख माह 2026 की शुरुआत हो रही है, जो 1 मई तक चलेगा। पुराणों के अनुसार, इस महीने के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान विष्णु हैं। स्कंद पुराण में वैशाख मास के दौरान स्नान, दान और व्रत-उपवास का विशेष महत्व बताया गया है, जो जाने-अनजाने हुए पापों का नाश करता है। आज के इस विशेष राशिफल में हम जानेंगे कि ग्रहों की चाल और वैशाख के इस शुभ आरंभ का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा? भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से विस्तार से जानते हैंआज का राशिफल।