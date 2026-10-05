Aaj Ka Rashifal 5 October 2026 : कर्क, धनु को हो सकता है धनलाभ, जानिए अन्य राशियों के लिए क्या लाए चंद्रदेव

Aaj Ka Rashifal 5 October 2026: 5 अक्टूबर 2026 को सोमवार है, आश्विन माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज

रात 11:09 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। कर्क और धनु राशिवालों को आज धनलाभ के योग हैं। अन्य राशि के जातकों के लिए चंद्रदेव क्या लेकर आए हैं जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के 5 अक्टूबर 2026 के दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Hindi) में: